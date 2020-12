Via alla vaccinazione di massa: una novantenne la prima europea a ricevere il siero

È iniziata oggi la più grande di vaccinazione di massa mai realizzata: nel Regno Unito lo hanno già ribattezzato V-Day, il giorno del vaccino, nella speranza che come il D-Day segnò l'inizio della fine della seconda guerra mondiale, oggi si possa iniziare a mettere la parola fine ad una pandemia che nel mondo ha già fatto oltre 1,5 milioni di morti.

Non è riuscito a trattenere le lacrimine il ministro britannico della Salute, Matt Hancock che durante un'intervista in diretta tv ha assistito alla vaccinazione della prima donna immunizzata contro il Covid-19 nel Regno Unito. "È stato un anno così duro per tutti e ora possiamo riprenderci le nostre vite", ha dichiarato Hancock, invitando la popolazione a continuare a rispettare le misure. Il ministro ha quindi auspicato che "diverse milioni" di persone ricevano il vaccino entro Natale.

La prima dose della vaccinazione è stata riservata a Margaret Keenan, 91 anni la prossima settimana, che alle 6.45 si è presentata al centro anti covid di Coventry. La signora Keenan, originaria di Enniskillen in Irlanda del Nord, riceverà la seconda dose tra 3 settimane.

"It's just so strange and wonderful really"



