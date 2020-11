Il direttore del Laboratorio di Microbiologia dell'Università di Padova lo dice in collegamento con la trasmissione 'Non è l'Arena' su La7

"Io finora i dati non li ho visti, né io né altri, e se mi chiede sulla base dei dati disponibili cosa farei io dico che non mi vaccino". Lo dice l'epidemiologo Andrea Crisanti, direttore del Laboratorio di Microbiologia dell'Università di Padova, parlando del vaccino Covid in collegamento con la trasmissione 'Non è l'Arena' su La7 secondo quanto riportato dall'AdnKronos.

Crisanti: "Con i dati attuali io non mi vaccino"

"L'ambiente scientifico italiano è un po' provinciale. Se io avessi detto quello che ha detto l'editore del British Medical Journal, più che criticato sarei stato lapidato. Lui ha fatto un editoriale feroce su come è stata gestita la questione vaccini, io mi sento in ottima compagnia perché io ho chiesto solo trasparenza. Ma sulla mia posizione a favore dei vaccini non ci sono dubbi", precisa Crisanti riferendosi agli attacchi subiti dopo le sue osservazioni sul vaccino.

"Io ho detto questo in una trasmissione di carattere scientifico a un pubblico che poteva decifrare e capire il senso della dichiarazione. Abbiamo sentito solo affermazioni di carattere commerciale che poi hanno avuto riscontro anche sulle azioni di borsa di queste compagnie. E non c'è niente di male in questo. Ho aggiunto che gran parte di questa ricerca è stata fatta con soldi pubblici ed è importante che i dati vengano condivisi", ribadisce Crisanti. "Siamo in un'emergenza e l'aspettativa legittima dei cittadini è quella di uscirne fuori, il vaccino è visto come ipotesi salvifica, a me sta bene e spero che lo sia ma bisogna che ci sia la massima trasparenza", ripete.