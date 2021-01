In caso di reazioni indesiderate al siero è importante effettuare una segnalazione all'Aifa, l'Agenzia italiana del farmaco: ecco l'iter da seguire

La campagna di vaccinazione contro il Covid 19 ha avuto inizio, con le prime dosi che sono state somministrate nel nostro Paese tra fine dicembre e inizio gennaio. Il siero contro il coronavirus può però avere degli effetti collaterali o indesiderati. A questo punto una domanda sorge spontanea: cosa fare se, dopo la somministrazione del vaccino, insorgono questi effetti?

Vaccino anti-covid, cosa fare in caso di effetti collaterali

Niente paura, come ricorda l'Agenzia italiana del farmaco (Aifa), è sempre importante segnalare eventuali effetti del vaccino anti-Covid. Come specificato nelle faq aggiornate sul sito istituzionale, 'Farmacovigilanza su vaccini Covid-19 - spiega come farlo', ecco qual è l'iter da seguire: "Se si intende segnalare un qualsiasi evento che si è verificato a seguito della somministrazione del vaccino - si legge sul sito - ci si può rivolgere al medico di famiglia, al centro vaccinale, al farmacista di fiducia o alla Asl di appartenenza".

La segnalazione "può essere effettuata anche direttamente da chiunque osservi o ne venga a conoscenza, sia esso operatore sanitario o cittadino, compilando la scheda disponibile sul portale dell'Aifa. La scheda compilata va inviata al responsabile locale di farmacovigilanza della propria struttura di appartenenza via e-mail o fax. Inoltre, è possibile fare la segnalazione direttamente online tramite l'applicativo VigiFarmaco seguendo la procedura guidata".