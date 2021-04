Ema decide che cosa fare col vaccino Johnson&Johnson

Una soluzione per il vaccino Johnson&Johnson: l'Agenzia europea del farmaco oggi alle 17:00 renderà pubblica la propria valutazione del vaccino in relazione ai casi di trombosi che hanno portato al blocco delle somministrazioni. È attesa la conferma che i benefici superino di gran lunga i rischi di effetti collaterali estremi. Con l'eventuale responso positivo di Ema e Aifa sull'utilizzo del vaccino Johnson & Johnson, la struttura Commisariale per l'Emergenza è pronta ad assegnare nelle varie regioni, già da domani, le 184mila dosi già a Pratica di Mare. Complessivamente sono 4,2 milioni le dosi di vaccino J&J destinate all'Italia.

In settimana poi, sono attese le conclusioni sugli effetti dellla somministrazione della seconda dose del vaccino anti Covid-19 AstraZeneca e l'aggiornamento della valutazione sull'efficacia del Remdesivir nel trattamento dei pazienti contagiati.

Ema, la decisione sul vaccino di J&J

Alle 17:00 è atteso il via libera dell'Ema alle somministrazioni dei vaccini Johnson & Johnson

La sospensione era stata decisa dopo che gli Stati Uniti hanno segnalato sei rari casi di coagulo del sangue, di cui uno mortale, dopo la somministrazione di un totale di 7,2 milioni di vaccino Johnson & Johnson

Oggi il virologo Guido Silvestri ha spiegato in un'intervista a il Fatto Quotidiano che il rischio di effetti avversi severi è molto basso sia per AstraZeneca che per J&J, in particolare questa trombosi delle vene cerebrali causata da anticorpi contro il Pf4. Per il futuro, secondo l'esperto "le aree più importanti su cui lavorare sono un vaccino universale contro Sars-CoV-2 (e magari contro tutti i sarbeco-virus), anticorpi monoclonali e antivirali sempre più potenti e facili da somministrare". Bisognerebbe anche "migliorare la nostra comprensione dell'interazione tra virus e ospite, soprattutto in relazione al cosiddetto 'Covid severo', e spiegare alcuni aspetti epidemiologici dell'infezione che ancora ci sfuggono, tipo il fenomeno dei super-diffusori".

Intanto il ministero della Sanità spagnolo ha annunciato uno studio per valutare l'effetto di una seconda dose del vaccino di Pfizer contro il Covid per completare l'immunizzazione di persone under60 a cui è stata somministrata una prima dose di Astrazeneca (in Spagna il vaccino di Astrazeneca è riservato a persone che hanno più di 60 anni).