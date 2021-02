Il nuovo vaccino in arrivo è uno dei più importanti

L'Ema ha appena ricevuto una domanda di autorizzazione all'immissione in commercio condizionata per il vaccino anti Covid della Janssen (J&J). L'azienda americana Johnson & Johnson è il quarto produttore che presentata domanda di autorizzazione nell'Ue.

Il vaccino dovrebbero completare in Italia la copertura contro il Covid-19 ed è molto importante perché a differenza ad esempio di Pfizer, Moderna e AstraZeneca viene somministrato in una singola dose (e viene conservato a temperatura di frigorifero).

Stando a quanto dichiarato dalla casa farmaceutica garantisce una copertura nei confronti dei casi meno gravi di malattia da Sars-CoV 2 del 66% e dell'82% per i casi più gravi. Quanto alle varianti, proprio nei giorni scorsi Janssen ha chiarito che il siero è stato testato massicciamente anche in Paesi con più alta diffusione, dagli Usa all'America Latina al Sudafrica, dimostrando la medesima efficacia.

A differenza degli altri vaccini, quello di J&J utilizza una versione indebolita di un comune virus del raffreddore (adenovirus), geneticamente modificato così da rendere impossibile la sua replicazione negli esseri umani. All'adenovirus è stato aggiunto il codice genetico necessario a fornire istruzioni per la produzione della proteina Spike del coronavirus, facendo in modo che, una volta iniettato nell'organismo, l'adenovirus cominci a produrre questa proteina. Così produce quegli anticorpi contro la proteina Spike che è il grimaldello del Sars-Cov-2 per entrare nelle nostre cellule.

L'Italia punta molto sul siero prodotto da J&J: sono state prelazionate 53 milioni sulle oltre 223 milioni complessive, di cui 14,8 milioni attese per il secondo trimestre 2021, 32,3 nel terzo e 6,7 nel quarto.

I welcome news of Johnson & Johnson's application to @EMA_News for its #COVID19 vaccine.



The @EU_Commission will be ready to grant authorisation as soon as EMA delivers a positive scientific opinion.



More safe and effective vaccines are on their way. https://t.co/siCYHa393B