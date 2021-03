Vaccino monodose Johnson & Johnson, via libera anche in Italia: ok per tutti gli over 18

Dopo l'ok arrivato ieri dall'Ema, il vaccino monodose contro il coronavirus Johnson & Johnson ha incassato anche il via libera dall'Aifa, l'Agenzia italiana del farmaco. Come comunica la stessa Agenzia in una nota, il vaccino sarà messo a disposizione a carico del Sistema sanitario nazionale: ''L'autorizzazione dell'Agenzia del farmaco italiana al vaccino Janssen (Johnson&Johnson) per la prevenzione della malattia Covid-19" riguarda "i soggetti al di sopra dei 18 anni, come da indicazione Ema".

"La Commissione tecnico-scientifica (Cts) dell'Agenzia - si legge ancora nella nota - si è riunita oggi, 12 marzo 2021, e ha confermato la valutazione dell'Ema sull'efficacia del vaccino che nelle forme gravi arriva fino al 77 % dopo 14 giorni dalla somministrazione e all'85% dopo 28 giorni dalla somministrazione. I dati attualmente disponibili hanno mostrato che nei soggetti over 65 non si è notata alcuna flessione nella efficacia. Il vaccino Janssen, il quarto approvato, si aggiunge come un'altra utile opzione con un beneficio rilevante nel contrasto alla pandemia".

Il vaccino Janssen (J&J), approvato questa sera dall'Aifa "è il quarto" siero che sarà "presto a disposizione con l'importante vantaggio aggiuntivo di una sola dose e della facilità di somministrazione, ideale quindi per il setting dei medici di famiglia. Da metà aprile, una importante realtà", ha commentato il Direttore Generale di Aifa, Nicola Magrini.

"In un momento critico per il Paese -ha commentato il presidente dell'Aifa Giorgio Palù - abbiamo assoluto bisogno di dosi sufficienti per affrontare la pandemia con efficacia e in tempi rapidi. Il vaccino Johnson&Johnson ha tutte le caratteristiche di efficacia, sicurezza e maneggiabilità da costituire un'arma in più per uscire quanto prima dall'emergenza sanitaria''.