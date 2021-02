Il vaccino Johnson&Johnson e l'autorizzazione in arrivo: sarà il primo a una sola dose

È arrivato il via libera della Food and Drug Administration statunitense. "È sicuro e pronto per la distribuzione", ha detto il presidente Joe Biden

Un passo importante, si spera decisivo, nella lotta alla pandemia di coronavirus. La commissione di esperti della Food and Drug Administration statunitense ha dato il via libera del vaccino monodose anti covid della Johnson&Johnson, raccomandandone l'autorizzazione per l'uso d'emergenza. L'autorizzazione è attesa per oggi, 27 febbraio, o comunque entro il weekend: la raccomandazione della commissione di esperti non è vincolante, ma ha ricevuto un consenso unanime e difficilmente l'autorità si muove in direzione opposta. Il 16 febbraio l'azienda farmaceutica ha chiesto l'autorizzazione anche all'Ema (l'Agenzia europea per i medicinali) per l'utilizzo del suo vaccino in Europa.

Il vaccino Johnson&Johnson sarà il primo a una sola dose

"Siamo estremamente grati al panel di esperti dell'Fda - è il primo commento dell'azienda farmaceutica -. Riteniamo che il nostro vaccino possa contribuire a cambiare la traiettoria della pandemia. Noi siamo pronti a renderlo disponibile il prima possibile". Quello di Johnson&Johnson sarà il primo vaccino a una sola dose a essere autorizzato, diversamente dagli altri approvati finora che prevedono due iniezioni. Può essere conservato, inoltre, a temperature da frigorifero, tra i due e gli otto gradi.

L'efficacia del siero Johnson&Johnson

Il vaccino della Johnson&Johnson ha mostrato di essere efficace nel 72% dei casi in Usa, e nel 64% in Sudafrica, dove è comparsa una variante particolarmente aggressiva e che si sta diffondendo negli Stati Uniti. Inoltre il vaccino è risultato efficace nell'86% dei casi di forme gravi di covid in Usa, e nell'82% in Sudafrica. Nessuna delle quasi 22mila persone sottoposte alla terapia è morta per il virus.

Johnson&Johnson ha garantito la produzione di cento milioni di dosi negli Stai Uniti entro giugno, di cui venti milioni entro la fine di marzo. Questi numeri si aggiungono ai circa trecento milioni che Pfzier-BioNTech e Moderna hanno promesso di consegnare entro fine luglio. Il presidente americano Joe Biden ha sottolineato l'importanza del via libera degli esperti al vaccino di Johnson&Johnson. "È sicuro e pronto per la distribuzione", ha detto il presidente, parlando nel nuovo centro per le immunizzazioni all'NRG Stadium di Houston, in Texas.