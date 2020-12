Il vaccino Pfizer-BioNTech arriva prima di Natale?

Secondo il tabloid tedesco Bild, l'Ema potrebbe dare l'ok già il 23 dicembre. L'agenzia del farmaco smentisce, ma sia Berlino che Roma vanno in pressing per iniziare al più presto la campagna vaccinale

Niente da fare. L'ok dell'Ema al vaccino Pfizer-BioNTech non arriverà prima di Natale. O almeno non c'è nessuna certezza in questo senso. Lo ha confermato oggi un portavoce dell'Agenzia europea per i medicinali che ha sede ad Amesterdam, smentendo il quotidiano tedesco Bild che citando fonti della Commissione Europea e del governo tedesco aveva parlato di una possibile autorizzazione il 23 dicembre. In tal caso, secondo il tabloid, la campagna vaccinale sarebbe partita in Germania solo tre giorni dopo.

Ma dall'Ema arriva lo stop: l'autorizzazione del vaccino Pfizer-Biontech arriverà al più tardi al 29 dicembre "Se ci saranno cambiamenti, lo annunceremo" ha chiarito un portavoce dell'agenzia del farmaco interpellato da Focus Online.

Intanto BioNTech, che ha sede proprio in Germania, ha fatto sapere di avere già preparato e "immagazzinato i primi lotti per l'Ue, appena ci sarà la luce verde dall'Ema e dalla Commissione possiamo iniziare le procedure per la distribuzioni delle dosi ai centri vaccinali". In mattinata era stato lo stesso ministro della Salute Roberto Speranza, a sollecitare l'agenzia regolatoria a velocizzare i tempi. "Il mio auspicio è che l'Ema, nel rispetto di tutte le procedure di sicurezza, possa approvare il vaccino Pfizer Biontech in anticipo rispetto a quanto previsto e che al più presto le vaccinazioni possano iniziare anche nei Paesi dell'Unione Europea".

Il vaccino finora è stato approvato per l'uso di emergenza in Regno Unito, Canada e Stati Uniti. Nei Paesi dell'Ue la campaga vaccinale partirtà solo dopo l'ok dell'Ema che come ha ricordato il ministro alla Salute tedesco Spahn "vale per l'intera Unione europea, non sono previste soluzioni nazionali". Secondo Spahn l'obiettivo della Germania è quello di vaccinare il 60% della popolazione entro la fine dell'estate. Per farlo si punta ad iniziare le vaccinazioni prima di fine anno, ma serve l'ok delle autorità. Se la luce verde dell'Ema arriverà a fine dicembre, in Italia la campagna vaccinale inizierà non prima di metà gennaio.

La campagna vaccinale in Israele dal 23 dicembre 2020

Intanto Israele ha annunciato che il programma di vaccinazione di massa inizierà già mercoledì 23 dicembre, come ha fatto sapere il ministero della Salute, anticipando rispetto all'iniziale data prevista del 27. Secondo alcuni media, la vaccinazione del personale sanitario potrebbe tuttavia cominciare già domenica e il primo in assoluto ad immunizzarsi, riferisce l'emittente Channel 12, potrebbero essere il premier Benyamin Netanyahu, sabato sera, dopo la fine del riposo dello shabbat. Al momento in Israele sono arrivate 313.000 dosi del vaccino Biontech- Pfizer, ma si prevede che entro fine anno ne saranno disponibili 3,8 milioni. Israele, che conta 8,8 milioni di abitanti, ha fretta di partire con le vaccinazioni anche perché i contagi hanno ripreso a salire. L'ultimo bollettino riporta 2.279 nuovi contagi.