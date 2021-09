Vaccino obbligatorio? Quando potrebbe scattare l'extrema ratio

Per convincere gli indecisi il governo punta sul green pass, ma se non dovesse funzionare si valutano anche misure drastiche (comprese nuove restrizioni)

L'obbligo vaccinale non è un tema all'ordine del giorno, ma il governo sembra avere già le idee chiare. L'esecutivo avrebbe infatti fissato un target preciso da raggiungere entro fine anno per evitare di ricorrere all'obbligo: quello del 90% di over 12 immunizzati. Il ragionamento del ministero della Salute, stando a quanto trapela dalla indiscrezioni raccolte dal Sole 24 ore, sarebbe il seguente. Con una percentuale di adesione così massiccia il sistema sanitario sarà probabilmente in grado di reggere l'impatto dell'epidemia anche nei mesi invernali. Se viceversa l'obiettivo non venisse centrato scatterebbe l'obbligo del vaccino per tutti, visto però come una sorta di extrema ratio.

Vaccini, si punta sul green pass. E Speranza teme nuove chiusure

Per convincere gli indecisi almeno per ora il governo punterà tutto sul green pass il cui utilizzo sarà esteso ad altre categorie di lavoratori. L'ipotesi è quella di rendere il certificato obbligatorio per dipendenti pubblici, i lavoratori della ristorazione e gli addetti al trasporto pubblico.

Ad oggi la percentuale di over 12 che ha completato il ciclo vaccinale è pari 71,49%. L'obiettivo del commissario Figliuolo è arrivare all'80% entro il 30 settembre. La strada da fare dunque è ancora lunga. Il ministro Speranza oggi è andato dritto al punto senza fare troppa retorica. "Il virus esiste ancora, è forte e circola. O rafforziamo ancora la campagna vaccinale, o siamo costretti a immaginare che a un certo punto bisognerà usare le misure del passato".

Insomma, "o la tiriamo con forza dalla parte dei vaccini o dovremo immaginare nuove chiusure". Per scongiurare nuove restrizioni, una delle strade che l'esecutivo sta vagliando è proprio quella dell'obbligo, una possibilità evocata già un paio di giorni fa dal presidente del consiglio Mario Draghi e che lo stesso Speranza ha definito ieri "una possibilità" sul tavolo.