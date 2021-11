Usa, via libera al vaccino Pfizer per i bimbi dai 5 anni in su (con un terzo della dose)

Le autorità a stelle e strisce danno il via libera definitivo al vaccino anti-Covid della Pfizer per i bambini fra i 5 e gli 11 anni. I Centers for Disease Control and Prevention hanno dato il disco verde al via libera alle vaccinazioni per i bimbi.

Vaccino Pfizer ai bambini negli Usa

Per Joe Biden "siamo a una svolta nella nostra battaglia con il Covid". Un disco verde che è un "grande passo in avanti nella nostra battaglia per sconfiggere il virus", ha messo in evidenza il presidente, precisando che la campagna di vaccinazione per i bambini potrà iniziare nella settimana che parte lunedì 8 novembre 2021.

Il vaccino Pfizer/BioNTech per questa fascia d'età sarà di 10 milligrammi, un terzo della dose per gli adulti e non sarà somministrato nei grandi hub vaccinali, ma negli studi dei pediatri e nelle farmacie. Previste due dosi, come per gli adulti.

Cinque giorni fa la Food and Drug Administration (Fda) ha autorizzato l'uso di emergenza del vaccino Pfizer-BioNTech per i bambini dai 5 agli 11 anni, con una dose ridotta (un terzo di quella per gli adulti) e due iniezioni a distanza di tre settimane. Una decisione che interessa circa 28 milioni di bambini americani.

Lo studio per un vaccino contro tutte le varianti

Un vaccino universale, efficace anche contro future varianti del Covid-19, capace di attivare anticorpi che neutralizzano la parte 'immutabile' della proteina spike del SARS Cov-2. E' il progetto in cui sono all'opera gli scienziati del Garvan Institute di Sydney, che hanno studiato in laboratorio migliaia di anticorpi per identificare quelli che elicitano una risposta immunitaria, puntando sulla parte della proteina spike del coronavirus che rimane immutata quando il virus muta. I ricercatori hanno già testato diverse immunizzazioni in topi di laboratorio, con i risultati pubblicati sulla rivista Immunity.