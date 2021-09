Pfizer e BioNTech: "Vaccino anti covid sicuro anche per i bambini tra 5 e 11 anni"

Le aziende Pfizer e BioNTech hanno oggi comunicato che i risultati degli studi clinici hanno mostrato che il loro vaccino contro il coronavirus Sars-Cov-2 è "sicuro, ben tollerato" e ha prodotto una risposta immunitaria "robusta" contro la Covid-19 nei bambini di età compresa tra i 5 e gli 11 anni. Le aziende hanno inoltre reso noto che a breve chiederanno l'approvazione normativa da parte degli enti regolatori.

Non sono stati forniti ulteriori dettagli sul trattamento dei preadolescenti con il vaccino anti-Covid. Si tratta comunque dei primi test clinici di massa sui bambini fino ad ora tenuti ai margini delle sperimentazioni poiché per le fasce d'età più giovani la Covid-19 è molto meno pericolosa; tuttavia in alcuni casi i bambini possono sviluppare la cosiddetta sindrome infiammatoria multisistema (Mis-c) oppure trascinarsi per mesi i sintomi della malattia. Negli Stati Uniti sono stati quasi 30 mila i bambini ricoverati in ospedale per Covid-19 nel mese di agosto, con l'incidenza più alta tra gli Stati con i tassi di vaccinazione più bassi.

Il vaccino Pfizer per i bambini

Pfizer e BioNTech hanno intenzione di chiedere all'Agenzia del farmaco e dell'alimentazione (Fda) degli Usa l'approvazione per l'uso del vaccino tra i bambini di età compresa tra i cinque e gli undici anni entro la fine del mese. Albert Bourla, amministratore delegato di Pfizer, ha dichiarato che i risultati dello studio hanno fornito "una solida base per richiedere l'autorizzazione per il nostro vaccino per i bambini dai 5 agli 11 anni". Successivamente, ma non prima dell'ultimo trimestre di quest'anno, dovrebbero essere condotti anche test clinici sui bambini con meno di cinque anni.

L’età media dei pazienti deceduti e positivi a SARS-CoV-2 in Italia è 80 anni