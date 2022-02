Quando arriva il vaccino Covid per i bambini sotto ai 5 anni

I vaccini contro il coronavirus per i bambini con meno di 5 anni potrebbero essere disponibili già entro la fine di febbraio. E' quanto hanno riferito al Washington Post fonti al corrente del dossier. Secondo le fonti, le aziende Pfizer e BioNTech dovrebbero presentare già oggi alla Food and Drug Administration (Fda) la richiesta di autorizzazione per uso di emergenza del vaccino per bambini di età compresa tra sei mesi e cinque anni.

Il rapporto afferma che la FDA ha esortato le aziende a presentare la domanda in modo che le autorità di regolamentazione potessero iniziare a rivedere i dati sulle due dosi. Se Pfizer avesse aspettato i dati sulle tre dosi, i dati non sarebbero stati presentati fino alla fine di marzo e il vaccino non sarebbe stato autorizzato per quella fascia di età fino alla tarda primavera. Pfizer, BioNTech e la FDA non hanno risposto immediatamente alle richieste di commento di Reuters e altre agenzie di stampa internazionali.

La Pfizer ha dichiarato a gennaio di aspettarsi gli ultimi risultati di una sperimentazione clinica per bambini di età inferiore ai 5 anni entro aprile, dopo aver modificato il suo studio per somministrare una terza dose a tutti coloro che hanno meno di cinque anni almeno otto settimane dopo l'ultima vaccinazione.

Il colosso ha modificato lo studio perché i bambini di età compresa tra 2 e 4 anni a cui sono state somministrate due dosi di vaccino da 3 microgrammi non hanno avuto la stessa risposta immunitaria generata da una dose maggiore di vaccino nei bambini più grandi.