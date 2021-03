Le sei regioni in cui si può prenotare il vaccino con Poste italiane (e come funziona)

Il servizio è attivo in cinque territori e presto arriverà anche in Lombardia, dopo le polemiche sui disservizi e l'azzeramento dei vertici della società Aria. Tutte le informazioni

È attivo il sistema di prenotazione dei vaccini attraverso la piattaforma dedicata di Poste Italiane. Il servizio è in arrivo anche in Lombardia dai primi giorni di aprile, dopo le polemiche e l'azzeramento dei vertici di Aria - la società regionale che finora ha gestito le prenotazioni per la somministrazione dei vaccini - da parte del governatore Attilio Fontana e dell'assessore alla Salute Letizia Moratti. La Lombardia andrà ad aggiungersi a Marche, Abruzzo, Basilicata, Calabria e Sicilia, le cinque regioni che già lo utilizzano.

Come prenotare il vaccino con Poste Italiane

Come funziona? Con la piattaforma di Poste Italiane la vaccinazione può essere prenotata online, oppure tramite un call center, ma ci sono anche altre modalità. Per la prenotazione online è stato predisposto dal governo un sito apposito (https://prenotazioni.vaccinicovid.gov.it). Al momento della prenotazione, la piattaforma richiede l'inserimento del numero della tessera sanitaria e il codice fiscale della persona che intende vaccinarsi.

La prenotazione si può effettuare anche tramite un call center ad hoc. Nelle regioni che stanno utilizzando questo servizio si può chiamare il numero verde 800.009.966, attivo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18, con l'esclusione, quindi, di sabato e festivi. E ancora, la prenotazione si può effettuare attraverso gli sportelli Atm Postamat, inserendo la propria tessera sanitaria e seguendo le istruzioni sul monitor. Infine, è possibile prenotare la vaccinazione anche tramite i palmari in dotazione ai postini, di recente aggiornati dall'azienda proprio con l'obiettivo di rendere più facile l'operazione vaccini anche a chi è meno tecnologizzato.

Per quanto riguarda il luogo dove sarà effettuata la vaccinazione prenotata, il sistema consente di scegliere, tra i centri di vaccinazione attualmente disponibili sul territorio regionale, quello più vicino e quindi di determinare l'appuntamento, giorno e ora, per la somministrazione. La piattaforma registra anche la somministrazione e inserisce automaticamente nell'anagrafe vaccinale nazionale il nominativo, in vista di un possibile passaporto vaccinale.

Come detto, nelle cinque regioni che hanno scelto di appoggiarsi al servizio di Poste Italiane (Calabria, Sicilia, Marche, Abruzzo, Basilicata) la piattaforma è già attiva. In Lombardia si sta lavorando per accelerare sul passaggio da Aria a Poste Italiane. L'ipotesi è di avere tutto pronto almeno per inizio aprile.