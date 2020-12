Vaccino Pfizer, c'è la ripartizione Regione per Regione: scoppia il ''caso'' Campania

Il primo vaccino anti-coronavirus che dovrebbe sbarcare in Italia è quello targato Pfizer-BionNTech, che attende il prossimo 21 dicembre l'approvazione finale dell'Ema, l'Agenzia europea del farmaco. Se non ci dovessero essere colpi di scena, già negli ultimi giorni di dicembre potrebbero partire le vaccinazioni in Europa e nel nostro Paese, tanto che la Pfizer ha già reso nota la ripartizione Regione per Regione del primo invio di dosi, che in totale saranno 1.833.975.

Vaccino e ripartizioni: scoppia il caso Campania

Ma proprio la suddivisione per Regione delle dosi di vaccino ha fatto esplodere una nuova polemica: la Campania ha espresso una "netta contrarietà" nel corso della riunione delle Regioni con i ministri Boccia e Speranza e il commissario Arcuri, "ad un piano di attribuzione dei vaccini per la prima fase non commisurato a criteri oggettivi del fabbisogno".

La Campania, si legge in una nota della Regione, "ha infatti proposto che in fase di prima ripartizione del vaccini si tenesse conto della popolazione delle singole regioni. Tale proposta non è stata accolta, e si sta procedendo con un Piano che prevede evidenti ed immotivati squilibri fra le quote destinate alle diverse Regioni. La Campania ribadisce con forza il dissenso su questo modo di procedere ed insisterà nella richiesta di commisurare il piano di attribuzione dei vaccini a criteri oggettivi, che evitino qualsiasi disparità di trattamento e deprecabili competizioni territoriali", conclude la nota.

Vaccino Pfizer, la ripartizione Regione per Regione

Di seguito la ripartizione Regione per Regione delle prime 1.833.975 dosi di vaccino anti Covid-19 che la Pfizer invierà in Italia: