"Lei è morto" e non gli fanno il vaccino

Si è presentato all’hub per ricevere la terza dose di vaccino anti Covid, ma non ha ricevuto il siero perché all'anagrafe sanitaria risultava defunto. E' la vicenda che ha visto suo malgrado protagonista un cittadino della provincia di Forlì. Il caso è stato raccontato da una familiare dell'uomo attraverso una segnalazione a ForlìToday. "Neanche una conoscenza fra i dottori, che ha garantito fosse proprio lui, ha potuto evitare di dover andare a casa senza il vaccino fatto - ha scritto - In più gli è stato detto che dovrà essere lui a ricontattare dopo qualche giorno il servizio sanitario per capire se il disguido è stato risolto”.

Il tutto si è poi risolto in tempi relativamente rapidi. L’Ausl romagnola, dopo l'inoltro da parte della famiglia della documentazione necessaria, ha infatti preso in carico la problematica. Il processo di soluzione del problema, spiegano fonti dell'Ausl, era stato infatti già attivato prima che la segnalazione venisse resa nota. Risolto l'inconveniente a livello informatico, il servizio sanitario locale ha ricontattato martedì stesso l'utente, che è stato poi convocato per la giornata stessa. L’uomo ha così ricevuto la dose booster nel primo pomeriggio.