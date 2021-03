L'Europa avvia l'esame per il vaccino russo: sarà prodotto in Germania

La Russia è pronta per avviare la sperimentazione clinica del suo terzo vaccino contro il Covid, il Mir-19 messo a punto dall'Agenzia federale per la biologia. La particolarità di questo vaccino è la capacità di assicurare - almeno teoricamente - una immunità di lungo periodo, dai 13 ai 17 anni, secondo la direttrice dell'Agenzia federale per la biologia, Veronika Skvrotsova. Se la sperimentazione darà esito positivo sarà un vero e proprio gamechanger anche perché, vale la pena ricordarlo, tutti i vaccini per ora approvati necessitano di un richiamo al termine della prima immunizzazione che potrebbe non garantire la difesa dal Covid-19 oltre i 12 mesi. Come spiega l'agenzia di stampa moscovita Tass il nuovo vaccino utilizzerebbe una nuova teconologia a micro-RNA capace di bloccare alcune parti dell'RNA virale sviluppando una immunità cellulare più durevole di quella indotta dagli anticorpi.

Intanto l'Unione Europea muove i primi passi di apertura verso il vaccino russo Sputnik già utilizzato in molti paesi del mondo. Il comitato per i medicinali umani (Chmp) dell'Agenzia europea del farmaco ha avviato una revisione del vaccino denominato Gam-Covid-Vac su rischiesta della R-Pharm Germany GmbH. Gli studi clinici indicherebbero la capacità dello Sputnik V di innescare la produzione di anticorpi e cellule immunitarie che prendono di mira il coronavirus Sars-CoV-2 e possono aiutare a proteggere dal Covid-19.

La revisione continua proseguirà fino a quando non saranno disponibili prove sufficienti per la domanda formale di autorizzazione all'immissione in commercio.

L'Ue verso l'ok al vaccino russo Sputnik: Ema avvia valutazione, in Germania la produzione

Il fatto che dietro l'avvio della procedura vi sia un'azienda tedesca non stupisce: già a inizio gennaio la cancelliera Angela Merkel si era detta “aperta all’idea” di mettere a disposizione l’industria tedesca per aumentare i volumi di produzione delle dosi russe. Di diverso avviso la presidente della Commissione europea, la sua ex ministra Ursula von der Leyen, che fino a pochi giorni fa aveva fatto capire di non fidarsi delle iniezioni provenienti dal Paese guidato da Vladimir Putin.

Di contro, mentre la campagna di vaccinazione europea va a rilento e dai Paesi membri si sono alzate accuse contro Bruxelles, alcuni governi hanno cominciato a trattare con Mosca, seguendo l'esempio dell'Ungheria, che già da settimane ha annunciato l'acquisto di dosi del vaccino russo. Dopo Budapest, anche la Repubblica ceca ha di recente annunciato un pre-accordo per ottenere lo Sputnik.