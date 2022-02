Il nuovo vaccino con il 100% di efficacia contro il Covid

Sono positivi i dati dello studio booster e di fase 3 sul vaccino anti-Covid sviluppato da Sanofi insieme a Gsk. Lo annunciano le due aziende, pronte a presentare i dati per poi chiedere l'approvazione in Europa e negli Stati Uniti. Il vaccino Sanofi-Gsk, ricombinante adiuvato, ha indotto robuste risposte immunitarie - spiegano le due aziende in una nota congiunta - con un profilo di sicurezza favorevole in molteplici contesti.

Due dosi del un nuovo vaccino Covid basato su un approccio convenzionale avrebbero raggiunto il 100% di efficacia contro malattie gravi e ricoveri e potrebbero essere un efficace richiamo dopo altri vaccini Covid. Il nuovo vaccino ha avuto un'efficacia del 75% contro la malattia da moderata a grave e un'efficacia del 58% contro la malattia sintomatica nel suo studio clinico di Fase 3. Sebbene quel numero sia inferiore a quello osservato per i vaccini mRNA prodotti da Pfizer-BioNTech e Moderna nelle loro prove iniziali, è "in linea con l'efficacia prevista del vaccino nell'ambiente odierno dominato da varianti preoccupanti".

Nei partecipanti che già avevano fatto due dosi di vaccini mRna o adenovirus già autorizzati, il richiamo con il prodotto di Sanofi-Gsk ha indotto un aumento significativo degli anticorpi neutralizzanti da 18 a 30 volte. Quando il vaccino Sanofi-Gsk è stato utilizzato come ciclo primario a due dosi seguite da una di richiamo, gli anticorpi neutralizzanti sono aumentati da 84 a 153 volte rispetto ai livelli pre-booster.

Il nuovo vaccino anti covid "tradizionale"

Mentre i vaccini mRNA contengono le istruzioni genetiche per produrre la proteina spike (la corona che copre la superfice del coronavirus Sars-cov-2, il vaccino Sanofi-GSK utilizza una versione leggermente modificata della proteina stessa per stimolare una risposta immunitaria. Questo è un approccio comunemente usato per i vaccini, e quindi potrebbe convincere alcune persone che sono state riluttanti ad adottare la nuova tecnologia mRNA. I vaccini a base di proteine ??sono anche relativamente poco costosi da produrre e potrebbero non richiedere lo stoccaggio ultrafreddo necessario per i vaccini mRNA. Queste caratteristiche li rendono candidati più probabili per il lancio nelle nazioni africane dove la copertura del vaccino è ancora molto bassa.

Le società intendono presentare il vaccino per l'autorizzazione alle autorità di regolamentazione negli Stati Uniti e in Europa. Sanofi e GSK avrebbero dovuto chiedere l'autorizzazione per il loro vaccino l'anno scorso, ma hanno accantonato quei piani dopo che gli studi clinici hanno mostrato risultati deludenti negli anziani. Hanno quindi sviluppato una versione più forte del vaccino e l'hanno testata in nuove prove.