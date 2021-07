"Con due dosi di vaccino si è protetti dalla variante Delta"

"Siamo al corrente delle preoccupazioni poste dalla variante Delta e dalle altre varianti", ma "al momento tutti i vaccini approvati nell'Unione europea (Pfizer, Moderna, AstraZeneca e Johnson&Johnson, ndr) sembrano efficaci nel proteggere coloro che si sono vaccinati da tutte le varianti virali in circolazione nell'Ue". Lo ha riferito il capo della strategia vaccinale dell'Ema, Marco Cavaleri, nel corso di una conferenza stampa organizzata dall'Agenzia europea del farmaco.

"Le prime evidenze scientifiche indicano che due dosi del vaccino sono protettive nei confronti della variante Delta", ha aggiunto Cavaleri. "È importante continuare la vaccinazione con particolare attenzione alle persone più vulnerabili e gli anziani", ha sottolineato. Sempre a proposito delle mutazioni del virus, Cavaleri ha confermato che l'Ema si aspetta che "emergano altre varianti, quindi è molto importante che si continui con il monitoraggio e la sorveglianza sull'efficacia dei vaccini". Oltre alla variante Delta "classica", tra l'altro, "è già emersa la Delta plus, che è la Delta con un'ulteriore mutazione nella proteina spike, che dobbiamo tenere sotto controllo", ha detto l'esperto.

It seems that the 4 vaccines authorised in the EU ?? protect against all strains, including the delta variant. First real-world data suggest that:

??2 doses of vaccines protect against the delta variant

??antibodies from the approved vaccines neutralise this variant. #EMAPresser