Approvato il primo vaccino anti-Chikungunya: chi può farlo

L'Ema, l'Agenzia europea del farmaco ha dato il via libera all'autorizzazione per l'immissione in commercio del farmaco Ixchiq, il primo vaccino al mondo contro il virus Chikungunya. Come specificato sul portale dell'agenzia, il vaccino prodotto dalla Valneva potrà essere utilizzato nei Paesi dell'Unione europea, ma soltanto per gli adulti con età pari o superiore ai 18 anni. Il Comitato per i medicinali a uso umano (Chmp) ha dato esito favorevole al rilascio del farmaco, che verrà somministrato attraverso una singola dose, e non in più tranche, come accaduto per il Covid.

Ema, via libera al vaccino anti-Chikungunya

L'ok del Chmp rappresenta un passo intermedio nel percorso di Ixchiq verso l'accesso dei pazienti. Il parere sarà ora inviato alla Commissione europea per l'adozione di una decisione sull'autorizzazione all'immissione in commercio a livello comunitario. Una volta concessa l'autorizzazione all'immissione in commercio, ricorda l'Ema, le decisioni sul prezzo e sul rimborso avverranno a livello di ciascuno Stato membro, tenendo conto del potenziale ruolo e uso di questo medicinale nel contesto del sistema sanitario nazionale di quello specifico Paese.

"Il cambiamento climatico può essere all'origine di molte delle minacce sanitarie che affrontiamo oggi - evidenzia l'Ema - L'aumento dei casi di malattie trasmesse da vettori, che viaggiano su zanzare infette come la Chikungunya è un chiaro esempio dell'impatto dei cambiamenti climatici sulla salute e rafforza la necessità di un approccio One Health". La Chikungunya è una malattia virale con trasmissione all'uomo da zanzare infette (principalmente Aedes a Egypti e Aedes albopictus).

Chikungunya, i sintomi del virus

Come ricorda l'Ema, la maggior parte delle persone infette dal virus Chikungunya sviluppa sintomi entro 3-7 giorni: i più comuni sono febbre e dolori articolari. Altri sintomi possono includere mal di testa, dolori muscolari, gonfiore articolare o eruzione cutanea. La maggior parte dei pazienti guarisce entro una settimana, ma alcuni sviluppano dolori articolari per diversi mesi o più, che possono essere invalidanti. Una piccola percentuale di pazienti può sviluppare una malattia acuta grave, che può portare a insufficienza multiorgano e si osserva più spesso nei neonati esposti al virus durante il parto e negli adulti di età superiore ai 65 anni. Al momento, non esiste un trattamento autorizzato per la Chikungunya. Le infezioni colpiscono soprattutto le popolazioni delle zone tropicali e subtropicali, e la maggior parte dei paesi che segnalano un elevato carico di malattia si trovano nell'America centrale e meridionale.

La malattia non è endemica in Europa: la maggior parte dei casi registrati nell'Ue riguardano infatti viaggiatori che hanno contratto il virus fuori dai confini continentali. i sono però registrati episodi sporadici di successiva trasmissione da parte di viaggiatori infetti dopo il loro ritorno, principalmente nell'Europa meridionale, dove si trova il virus Aedes. Nel novembre dello scorso anno, il vaccino Ixchiq aveva ricevuto l'autorizzazione dalla Fda (Food and Drug Administration) l'ente statunitense che si occupa di regolamentare i prodotti farmaceutici.