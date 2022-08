Vaiolo delle scimmie, il primo caso a Cuba è un turista italiano

E' un turista italiano il primo caso registrato a Cuba di vaiolo delle scimmie, ha annunciato in una nota il Ministero della Salute pubblica dell'isola, precisando che l'uomo è in "condizioni critiche" e ha subito un arresto cardiaco.

Il turista è arrivato nell'isola il 15 agosto scorso ed è ora ricoverato in ospedale in condizioni definite critiche. L'uomo alloggiava in una casa in affitto ed ha visitato diverse località nelle province occidentali cubane prima di sentirsi male lo scorso 17 agosto. Le condizioni sono poi peggiorate e il giorno seguente, il 18 agosto, è stato ricoverato in ospedale in terapia intensiva.

Stando a quanto precisato dalla nota del dicastero cubano, le sue condizioni del paziente - di cui non sono state rese note le generalità - hanno richiesto "un trasferimento urgente per un ricovero e un trattamento intensivo, arrivando all'ospedale con un arresto cardiaco, dal quale si è ripreso".

Il Ministero della Salute ha aggiunto nella sua nota che l'esame fisico di questa persona ha "identificato" lesioni cutanee che hanno fatto sospettare clinicamente un caso di vaiolo delle scimmie; sono stati prelevati dei campioni e inviati al Laboratorio Nazionale di Riferimento dell'Istituto di Medicina Tropicale Pedro Kourí, dove l'infezione è stata confermata mediante PCR in tempo reale nelle prime ore del 20".

Le autorità cubane sono al lavoro per controllare il focolaio, in conformità con il protocollo approvato per affrontare la diffusione della malattia.