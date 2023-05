"Serve lo psicologo a scuola": dopo l'ultima aggressione si convince anche il ministro Valditara

"È un fatto molto grave, inquietante". Con queste parole il ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara ha commentato l'agghiacciante aggressione ai danni di una professoressa di 51 anni avvenuta questa mattina 29 maggio 2023 in un liceo di Abbiategrasso, in provincia di Milano. Il ministro ha immediatamente espresso solidarietà all'insegnate e si è precipitato nell'ospedale di Legnano dove è stata ricoverata dopo che un suo studente di 16 anni l'ha aggredita con un coltello lungo 20 centimetri.

"Ho voluto esprimere la solidarietà e la vicinanza mia e dell'intero governo alla professoressa aggredita" ha detto il ministro in un video messaggio su Facebook appena fuori dall'ospedale. Il ragazzo, secondo Valditara, aveva già mostrato qualche problematicità in passato: dal profilo emerso non risultano precedenti penali e nemmeno problemi psichiatrici. L'alunno, però, nel corso dell'anno ha accumulato sei note (quattro dalla professoressa che ha accoltellato in mattinata) e nella giornata di martedì 30 maggio si sarebbe dovuto svolgere un colloquio con i genitori. "Voglio che si colga l'occasione - ha continuato il ministro - per riflettere sull'introduzione dello psicologo a scuola: è un momento particolarmente difficile, il disagio dei ragazzi, anche a seguito del Covid, è aumentato".

Prima di recarsi all'ospedale il ministro, in occasione dell'evento "Pact for Innovation" a Milano ha commentato l'aggressione avvenuta al liceo, dichiarando di ricevere settimanalmente segnalazioni di episodi di violenze a scuola ai danni dei professori. "Io non riesco a immaginare come un insegnante possa essere aggredito in una classe" ha proseguito il ministro. Questo testimonia un problema sociale rilevante secondo il ministro, il quale negli scorsi mesi ha approvato una legge che introduce per il prossimo anno scolastico la figura del "docente tutor", un particolare professore che si occuperà di risolvere i problemi psicologici come ansia, stress, depressione e competizione dietro i banchi di scuola. La misura, secondo il ministro, avrà lo scopo di riportare serenità e collaborazione tra studenti e insegnanti, cercando di ridurre i danni causati anche e soprattutto dalla pandemia.