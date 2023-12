"Io, Valeria, cacciatrice di uomini porno"

Ci sono tanti modi per conoscere un popolo. Vedere come educano i bambini. Studiare come costruiscono le loro case. Sapere come fanno sesso. Valeria Montebello (nella foto sopra) si occupa di questa terza cosa. Le sue cavie sono gli italiani millenial come lei: la generazione Y nata troppo tardi per il Novecento e troppo presto per il Duemila. Erano ancora piccoli per uscire con i ragazzi del muretto, quando la sera ci si ritrovava in bici o sullo scooter nella piazza del quartiere. Ma sono anche tra i più giovani, pochi anni dopo, a scivolare dentro la grande vasca dei rapporti a distanza.

Niente motorino, muretto, piazza, o strada: le loro amicizie e i loro amori nascono e muoiono sulle reti digitali delle chat, nei siti di incontri come Tinder, oppure davanti alla pornografia da bricolage di OnlyFans. E nei loro trent'anni attuali sono, ironicamente o drammaticamente, tuttora fermi lì. Così, se la vita di coppia (senza esclusione dei multipli di due) si svolge a distanza, il sesso come c'entra?

Valeria (foto sopra) racconta la sua caccia personale in una serie podcast su Spotify, prodotta da Chora Media e scritta con il mago delle serie tv, Stefano Bises, il creatore di Gomorra e di altri successi. Il titolo dei sei episodi non ha ambiguità: ''Il sesso degli altri''. Lei, come il capitano Wiesler nel film ''Le vite degli altri'', spia se stessa e il comportamento dei partner, reali e potenziali. Come accade con il povero Luca (povero è un'aggiunta nostra), troppo impegnato a parlare di sesso con Valeria, per accorgersi che lei è lì che aspetta e sarebbe il momento di farlo davvero.

L'inchiesta sotto le coperte degli italiani

Il risultato è un'inchiesta undercover, sotto copertura o, piuttosto, sotto le coperte dei nuovi vitelloni italiani (nella foto sotto, Alberto Sordi nel film del 1953 "I vitelloni" di Federico Fellini). Ma quando si entra nell'intimità, è inevitabile ricavarne il ritratto non autorizzato di una generazione, un'epoca, una cultura. ''Ho cominciato a scrivere di sesso due anni fa – racconta Valeria Montebello per presentarsi –. Mi ha portato a una specie di esaurimento nervoso. Volevo soltanto scrivere qualche articolo e mi sono ritrovata immersa fino al collo in una gang bang interrazziale, senza età, di domande e di critiche''. Stop. Significato di gang bang:''Fare sesso con qualcuno in gruppo'' (Cambridge Dictionary); ''Orgia. Si prega di notare che questo termine è considerato esplicito e potrebbe non essere appropriato in tutte le situazioni o in conversazioni formali'' (ChatGpt).

''La memoria del mio iPhone – continua Valeria Montebello – è una specie di scatola nera vietata a chiunque voglia continuare a dormire la notte. Ma una cosa l'ho capita. Le persone si dividono in porno e non-porno. Se fai parte della prima categoria, non avrai così tanti problemi. Se fai parte della seconda, hai due strade: vivere una vita triste o fare finta di essere una persona porno. Io vivo una vita triste''.

La vita di Valeria come cacciatrice (o meglio, ricercatrice) di persone porno e non-porno comincia dopo un suo articolo sul sexting. Altro stop. Significato di sexting: ''L'attività di inviare messaggi sul sesso'' (Cambridge Dictionary); ''Il termine sexting non ha una traduzione diretta in italiano ed è spesso utilizzato così com'è. Tuttavia, potresti tradurlo come scambio di messaggi sessuali o comunicazione sessuale via messaggi di testo'' (ChatGpt).

Missione segreta nel sesso degli altri

Fino a quel momento, non è ancora la 007 in missione segreta nel sesso degli altri. Di certe cose Valeria parla soltanto con le amiche Anna e Camilla. Ma lo tsunami di messaggi, domande, curiosità che Valeria riceve sui suoi profili social dopo l'articolo sul sexting, le aprono grandi sguardi sull'intimo. E perfino dentro l'intimo. Come accade con Luca, modello di maschio italiano tra quelli che ha descritto.

Luca, si spera per lui che sia un nome di fantasia, frequenta le app di appuntamenti. Un trentenne single dell'era predigitale – almeno fino al primo decennio degli anni Duemila – avrebbe una compagnia di amici e amiche con cui passare le serate, frequenterebbe luoghi dove è più facile fare nuove conoscenze. Ma nella nostra epoca in cui tutto può essere ordinato a domicilio, l'app di Tinder ti porta l'avventura sentimentale direttamente a casa. O magari soltanto sullo smartphone. E proprio su Tinder Luca incontra Valeria.

''Quando qualcuno su una app di dating ti invita a uscire – dice lei, nella foto sopra prima di una registrazione – bisognerebbe chiedergli subito: sei tu quello che mi preparerà la colazione ogni mattina e me la porterà a letto? Quello che toglierà i miei capelli misti a poltiglia dallo scarico della doccia? Se sì, ok usciamo''. Dopo una cena insieme, salgono a casa di Luca. ''Vuoi una tisana? Ho un infuso interessante, me l'ha portato un amico dal Marocco'', rivela lui. Ok, risponde Valeria un po' perplessa. Ma vuole mettere in pratica ciò che consiglia agli altri: dire tutto quello che ti passa per la testa. ''Gli dico che ha una bella pancia. Mi piace che Luca abbia un po' di pancetta”. Luca si irrigidisce. Nel senso, deludente ai più, che quell'osservazione innocente e adiposa gli dà fastidio. Cercano allora di conoscersi meglio. “Da quanto tempo non lo fai?'', domanda con candore il padrone di casa. Il primo episodio sta per finire in bianco. Lei chiama un taxi. Luca le prepara il colpo di scena.

''Arrivo a casa è c'è una notifica da leggere – rivela Valeria Montebello –. È lui. La foto inquadra il divano dov'ero seduta fino a poco tempo fa. E il suo pene''. Ed è così sfrontato da sentirsi in credito di foto: adesso tocca a te, le scrive. Se era questo che voleva, perché non ha avuto il coraggio di farsi avanti quando erano seduti accanto? Potrebbe essere il momento di fermarsi e sparire dalla vita di Luca. Ma la voglia di indagare aumenta.

Infiltrata nella setta dei "cornuti"

Sì passa così al capitolo porno: la parola ricercata su Google 5 miliardi e 490 mila volte in italiano e 10 miliardi e 660 mila volte in inglese. ''L'ansia ti pervade – ammette Valeria –. Più una serie di domande del tipo: perché guarda queste cose, per ridere? Magari pensa a donne picchiate con mazzi d'ortica. Luca lo sa: sa che l'osservo e che non mi darò pace finché capirò tutto. Volevo sentire, vedere qualcosa di strano. E lui ha lasciato i video dei cuck''.

Traduzione di cuck: ''Parola offensiva per uomo debole, usata soprattutto da persone dell'estrema destra politica per riferirsi a uomini con opinioni politicamente liberali'' (Oxford Dictionary); ''In italiano, puoi tradurlo come 'cornuto' o 'marito cornuto', anche se il termine potrebbe non catturare completamente il significato o il contesto della parola inglese'' (ChatGpt).

'Mi ha dato in pasto a una nuova setta – confessa la cacciatrice di uomini porno e non porno –. Sono stata due settimane sui loro forum a cercare indizi. Esiste un tradimento consapevole, etico, come gli hamburger vegani. Esistono i cuck. Il mito dell'uomo geloso e possessivo è rovesciato: va bene amore mio se mi tradisci, anzi, tradiscimi, ti prego''.

Così i ragazzi hanno perso le parole

Cinquant'anni fa, all'indomani della rivoluzione sessuale del Sessantotto, solo le coppie più audaci, o semplicemente più trash, cercavano partner pubblicando su giornali vietati ai minori i loro autoscatti. Versione cartacea del selfie di oggi. Ma era roba per pochi intimi. Ora che tutto questo è fenomeno di ultra massa e il muretto sotto casa si è ridotto a un'app digitale a distanza, l'avventurosa inchiesta di Valeria Montebello conferma come la sua generazione ma, soprattutto, le generazioni più giovani abbiano perso le parole.

Non parlano a scuola, dove nessuno insegna più loro a discutere. Non parlano al lavoro, dove è perfino vietato. Sembra un paradosso, nell'era della comunicazione digitale. Ma è più facile fare immagini ai propri genitali che lasciarsi conoscere, con tutte le incomprensioni del caso: come la foto che Valeria riceve sul telefonino dopo il suo primo incontro. ''Perché è così difficile parlare con qualcuno che ti piace?'', si domanda lei a un certo punto. La risposta che ci offre non lascia scampo: ''Le strade sono due: se chiedi ottieni bugie, se ti dice la verità la storia finirà''. Eppure le alternative da suggerire ai tanti Luca che abitano l'Italia digitale non mancano: imparare a ridere di sé, mettersi davvero in gioco, spegnere Tinder. E, magari ogni tanto, tornare a sedersi sul muretto.

