Vallanzasca potrà uscire dal carcere per curarsi in una comunità: "Ha una grave forma di demenza"

Il tribunale di sorveglianza di Milano ha deciso che Renato Vallanzasca, storico simbolo della mala milanese ormai 74enne, potrà lasciare il carcere di Bollate per curarsi in una comunità esterna. È stata quindi accolta la richiesta della difesa con la quale i legali Corrado Limentani e Paolo Antonio Muzzi chiedevano che l'ex boss potesse riavere i permessi premio che gli erano stati revocati mesi fa. La decisione dei giudici arriva in considerazione del suo stato di salute. Vallanzasca, che ha già trascorso dietro le sbarre più di mezzo secolo (fu arrestato nel '77), è infatti affetto da un decadimento cognitivo di tipo degenerativo che i medici hanno giudicato assolutamente incompatibile con la detenzione.

Si riapre la possibilità del trasferimento in comunità

Per i medici di Bollate il carcere rischia infatti di peggiorare e compromettere gravemente la sua situazione. Quello che fu il "Bel René" avrebbe infatti bisogno "stimoli cognitivi" dall'esterni per il "mantenimento della memoria" e delle "capacità verbali".

"Le condizioni di salute de condannato sono ad oggi stabilizzate in un contesto di malattia neurodegenerativa", scrive la Presidente di tribunale di Sorveglianza Giovana Di Rosa nel provvedimento che annulla la revoca del permesso. A Vallanzasca sarà concesso recarsi per 12 ore in una comunità, così che possa "alleviare la patologia neurologica in qualche modo, a fronte del riconosciuto lunghissimo periodo trascorso in carcere", e per "strutturare un percorso di risocializzazione che ad oggi sembra essere stato intrapreso con serietà".

Con la concessione si riapre anche la possibilità di un via libera al trasferimento in una casa di cura. Questa è l'ambizione dei legali, che potrebbe essere supportata dal tribunale. Durante l'udienza Di Rosa ha infatti chiesto alla difesa se fosse stata individuata una struttura disposta ad accoglierlo. Su questo si concentrerò ora il lavoro degli avvocati, pronti a chiedere il trasferimento in detenzione domiciliare una volta individuata una casa di cura idonea.