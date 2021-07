"Rischiamo di chiudere con 2-3 ricoveri": la Valle d'Aosta contro i nuovi criteri

La protesta del governatore Erik Lavevaz contro i nuovi parametri per i cambi di colorazione delle regioni: "Regole non applicabili ai nostri numeri"

Una delle principali novità del nuovo decreto approvato dal Governo riguarda i criteri per i cambi di colorazione delle regioni: dal primo agosto: l'incidenza dei contagi resta in vigore ma non sarà più il parametro guida per la scelta delle colorazioni (bianca, gialla, arancione, rossa) delle Regioni. Dalla prossima settimana due parametri principali saranno: il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da Covid-19; il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da Covid-19.

Il caso Valle d'Aosta: "Chiusi con 2-3 ricoveri"

Ma i nuovi criteri però potrebbero rivelarsi eccessivamente severi per le regioni molto piccole, come sottolineato dal presidente della Regione Valle d'Aosta Erik Lavevaz nel corso dell'incontro con il Governo: "I criteri, proposti dal Governo, riguardanti le percentuali di occupazione dei posti di terapia intensiva e dei posti di area medica per il passaggio da una fascia di rischio all'altra sono inapplicabili per i piccoli numeri della Valle d'Aosta, che rischia di 'chiudere' per soli 2 o 3 pazienti positivi ricoverati nel nostro unico ospedale regionale. Si tratta di un rischio tutt'altro che remoto, considerato che durante la stagione turistica la popolazione presente nella regione viene triplicata".

La sua richiesta, a favore delle piccole le regioni, è di introdurre "una franchigia di almeno 5 posti letto per la terapia intensiva da applicare alle soglie individuate dal governo". Inoltre, Lavevaz, in accordo con gli altri presidenti di Regioni, ha giudicato "eccessivamente restrittivi i criteri di utilizzo del green pass ipotizzati dal Governo" ed ha chiesto "almeno di sgravare gli esercenti dalla responsabilità del controllo dei clienti".