Il caso della Valle d'Aosta: "maglia nera" per incidenza di nuovi casi

Oltre a Sardegna e Puglia, la Valle d'Aosta fa parte delle regioni che resteranno in zona rossa anche dopo lunedì 19 aprile, giorno in cui a passare in arancione sarà soltanto la Campania. Ma a destare preoccupazione è proprio il caso della ''piccola'' Valle d'Aosta: prima per incidenza di nuovi casi, con l'indice di contagio Rt sopra l'1 una trasmissibilità compatibile con uno scenario di tipo 2.

Valle d'Aosta maglia nera per l'incidenza di nuovi casi

Il primato che maggiormente preoccupa è quello sull'incidenza di nuovi casi, la Valle d'Aosta è infatti la Regione italiana con il più alto numero di nuovi casi di positività al Covid in una settimana: sono stati 319 su 100mila abitanti. Dietro la Regione alpina ci sono la Puglia (261), la Calabria (238) e la Basilicata (237). I dati sono stati diffusi dal ministero della Salute e si riferiscono alla settimana dal 9 al 15 aprile. L'indice Rt puntuale è a 1,26 (1,15-1,38) ed è il secondo più alto dietro alla Sardegna (1,38).

Valle d'Aosta, 10.299 casi da inizio epidemia

Nessun decesso e 30 nuovi casi positivi nel bollettino di ieri, venerdì 16 aprile, che portano il totale di pazienti affetti da Covid 19 in Valle d'Aosta da inizio epidemia a 10.299. I positivi attuali sono 1.046, - 44 rispetto al giorno precedente, di cui 62 ricoverati in ospedale, 14 in terapia intensiva, e 970 in isolamento domiciliare. I dati sono contenuti nel bollettino di aggiornamento sanitario della Regione. I guariti sono oggi 8816, + 76 rispetto a giovedì 15 aprile, i tamponi fino ad ora effettuati 106.220, + 404, di cui 20.158 processati con test antigienico rapido. I decessi di persone risultate positive al Covid inizio emergenza in Valle d'Aosta sono 437.