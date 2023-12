A cena col generale Vannacci per 35 euro: party sold out e polemiche, poi la decisione

Niente da fare, la cena da 35 euro (offerta minima) organizzata con il generale Roberto Vannacci al Cral del comune di Torino è stata annullata. A mandare in fumo l’evento, già sold out, le polemiche scaturite attorno all’iniziativa che ha attirato più di una lamentela da parte degli impiegati di Palazzo Civico. La conferma è arrivata dai responsabili del Lions Club Torino Taurasia, che avevano organizzato l'evento presso il ristorante del Cral, il Circolo ricreativo dei dipendenti del comune di Torino.

La serata, organizzata per giovedì 14 dicembre, prevedeva la presenza di circa 100 ospiti paganti per assistere alla presentazione del contestatissimo libro "Il mondo al contrario" del generale dell’esercito Roberto Vannacci, evento che avrebbe alimentato una raccolta fondi per il reparto di cardiochirurgia pediatrica. Di fronte ad alcune lamentele sulla cena con l’autore avanzate da alcuni dipendenti comunali, il sindaco di Torino Stefano Lo Russo e la Cgil avevano annunciato una "verifica". Poi la revoca, perché trattandosi di un circolo privato riservato ai soci il locale del Cral (anche se affidato a una gestione esterna) non avrebbe potuto ospitare dei non tesserati. "Si comunica che la manifestazione nel ristorante di corso Sicilia è stata annullata - si legge in una mail inviata ai soci del Circolo ricreativo dipendenti comunali -. Il Direttivo del Crdc ha fatto presente e chiesto di rispettare al gestore del locale lo statuto e il contratto del circolo che prevede l’iscrizione allo stesso degli avventori dello spazio interno. I responsabili hanno così ritenuto opportuno annulla la manifestazione".

"Una decisione indipendente dalla nostra volontà. Il generale conferma comunque la sua disponibilità", fa sapere il Lions Club Torino Taurasia.