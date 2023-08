"Omosessuali, non siete normali": il libro del generale Vannacci diventa un caso

Il titolo non faceva presupporre nulla di buono. Ma che l'eco del libro del generale Roberto Vannacci, 55 anni, militare di lungo corso, già a capo della Folgore e oggi al comando dell'Istituto geografico militare, detonasse come una vera e propria bomba nell'assopito ferragosto italiano, forse non lo poteva immaginare neppure il diretto interessato. Eppure gli ingredienti per un caso c'erano tutti. Il saggio politico, autoprodotto da Vannacci e intitolato il "Mondo al contrario" sta andando letteralmente a ruba su Amazon, con tematiche molto care all'estrema destra. Vannacci ne ha per tutti: si scaglia contro la "dittatura delle minoranze", una categoria trasversale e "nefasta" che vede riuniti gay, clandestini, femministe, marxisti ecc.ecc. Ne ha contro gli ambientalisti che non capiscono che "i cambiamenti climatici ci sono sempre stati", contro Paolo Egonu, i cui tratti non rappresentano l'italianità e contro gli omosessuali che non sarebbero "normali". Si definisce poi erede di Giulio Cesare e rivendica il suo "diritto all'odio". Sembrano deliri di un militante esaltato: sono esternazioni di un'alta carica dello Stato e le reazioni non si sono fatte attendere, a partire da quella dell'esercito e del nostro ministro della Difesa.

L'esercito e il ministero della Difesa "prendono le distanze"

I primi a prendere le distanze sono proprio gli alti gradi del nostro esercito, con una presa di posizione netta che non lascia spazio ad ambiguità: "La Forza Armata prende le distanze dalle considerazioni del tutto personali (come precisato nel testo) espresse dall'Ufficiale - si legge in una nota -. Si precisa che l'Esercito non era a conoscenza dei contenuti espressi in esso e che gli stessi non erano mai stati sottoposti ad alcuna autorizzazione e valutazione da parte dei vertici militari. In tal senso l'Esercito si riserva l'adozione di ogni eventuale provvedimento utile a tutelare la propria immagine".

Ma una ferma condanna arriva anche dal ministro degli Esteri Guido Crosetto che esterna sui social il suo disappunto, invitando a non strumentalizzare l'accaduto.

"Non utilizzate le farneticazioni personali di un generale in servizio per polemizzare con la Difesa e le forze armate. Il generale Vannacci ha espresso opinioni che screditano l'Esercito, la Difesa e la Costituzione. Per questo sarà avviato dalla Difesa l'esame disciplinare previsto" ha specificato su Twitter il nostro ministro della Difesa. Ma la polemica monta ed è soprattutto la sinistra ad andare all'attacco.

Zan: "grave e allarmante che un generale in carica pubblichi questi contenuti"

"È grave e allarmante che un generale dell'esercito in carica pubblichi un saggio politico, tanto più intriso di idee antidemocratiche, razziste, omofobe e misogine, in palese contrasto con la Costituzione. Serve un intervento urgente dello Stato Maggiore della Difesa per tutelare la credibilità e l'onorabilità delle nostre forze armate impegnate quotidianamente in Italia e all'estero per difendere i valori costituzionali, che Vannacci con le sue parole ha infangato" attacca Alessandro Zan del Pd

"Le parole espresse da Roberto Vannacci nel suo libro, stando a quanto riportato dai mezzi di informazione, sono di una gravità inaudita e mi lasciano sconcertato, anche perché espresse da un servitore dello Stato, un alto ufficiale dell'Esercito italiano nonché comandante di una storica e prestigiosa istituzione di Firenze come l'Istituto Geografico Militare" gli fa eco il sindaco di Firenze Dario Nardella che sottolinea come il generale non possa guidare l'Istituto Geografico militare.

"Le persone Lgbt sono normali, Paola Egonu rappresenta orgogliosamente l'Italia, non c'è una dittatura delle minoranze, quello che non è normale nel nostro Paese è che un alto ufficiale dell'Esercito Italiano si metta pubblicamente a esprimere giudizi incommentabili, insulti omofobi e razzisti, pregiudizi e stupidaggini che disonorano l'istituzione che rappresenta e la Costituzione su cui ha giurato. È evidente che il generale Vannacci sia incompatibile con il ruolo che ricopre" riassume Nicola Fratoianni di Sinistra Italiana. Ma la polemica sembra appena cominciata.

