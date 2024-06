Vannacci, Egonu e "l'italianità": querela archiviata. "Frase inopportuna ma non denigrante"

Con le frasi contenute nel libro "Il mondo al contrario", Roberto Vannacci non ha diffamato Paola Egonu. Lo sostiene il giudice per le indagini preliminari, Alessandro Dal Torrione, che ha accolto la richiesta della procura di Lucca archiviando l'accusa di diffamazione nei confronti del generale.

"La vittoria della libertà d'opinione". Ma per la difesa di Egonu "è inaccettabile"

"Anche se Paola Egonu è italiana di cittadinanza, è evidente che i suoi tratti somatici non rappresentano l'italianità", si legge nel volume del neo-europarlamentare della Lega. Frase che - tra le tante - ha scatenato le polemiche, ma che per il gip, per quanto "ben può essere valutata come impropria e inopportuna" anche "in merito al riferimento (che appare ingiustificato) a una specifica persona che legittimamente si è doluta di essere chiamata in causa", non fa "emergere un superamento del limite della continenza che possa dirsi indicativo della volontà, da parte dell'indagato, di offendere gratuitamente la reputazione" della campionessa azzurra.

Né "di denigrarla, di sminuirne il valore, di portare un attacco indebito alla persona", si legge nelle due pagine che motivano l'archiviazione. Le ulteriori indagini richieste dal legale della campionessa, "non appaiono esperibili con profitto e utilità concreta tale da poter condurre a una diversa valutazione in ordine alla sostenibilità dell’accusa in giudizio", scrive ancora il gip.

"È la vittoria della libertà di opinione", ha commentato Massimiliano Manzo, difensore di Vannacci. "Siamo felici dell’esito del procedimento e di aver trovato un giudice che ha ascoltato le nostre ragioni", ha aggiunto. "Valuteremo altre azioni", fa sapere da parte sua il legale di Egonu, che definisce l'archiviazione "una decisione inaccettabile".

Vannacci rischia il processo al tribunale militare

Ma se per la giustizia civile il caso Egonu è archiviato, resta comunque in piedi presso il tribunale militare di Roma il procedimento contro Vannacci per presunta istigazione all'odio razziale. Il gip ha infatti in questo caso respinto la richiesta di archiviazione fissando un'udienza al prossimo 25 settembre. Anche questo procedimento è legato alle varie affermazioni su minoranze e "normalità" contenute ne Il mondo al contrario", ed è scattato in seguito a varie denunce, tra cui quella del Sindacato dei militari e l'associazione Tripla Difesa. "Al momento sappiamo solo che il gip ha respinto la richiesta della Procura ma nei prossimi giorni chiederemo le carte. Una decisione che non comprendiamo perché la fattispecie contestata non è reato militare", ha commentato l'avvocato Giorgio Carta, difensore di Vannacci.

