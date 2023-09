Vannacci: "Putin non è un modello, ma a Mosca donne e bambini girano nei parchi la sera senza problema"

"Non considero la Russia di Putin un modello. Nel mio libro descrivo uno dei lati positivi della società russa: ad esempio la sicurezza di Mosca. Donne e bambini possono girare nei parchi di sera senza nessun problema". Sono le parole del generale dell'Esercito Roberto Vannacci, ospite di "È sempre Cartabianca" su Rete4. Finito nella bufera dopo avere pubblicato il libro intitolato "Mondo al contrario". Nel saggio, vendutissimo su Amazon, Vannacci parla di "dittatura delle minoranze": una categoria trasversale e "nefasta" che vede riuniti in primis gay e clandestini.

Nel corso dell'intervista la conduttrice Bianca Berlinguer ha citato diversi passi del libro di Vannacci, per poi chiedere al diretto interessato di spiegare meglio le sue stesse parole. "Penso - ha ribadito Vannacci - che negli ultimi anni si sia verificata una prevaricazione delle minoranze sul sentimento comune della maggioranza, quello che io chiamo 'buon senso'".

Le parole del generale continuano a suscitare aspre polemiche."Il mondo capovolto non è quello che lui descrive ma è quello che lui ha nella sua testa", tuona nel corso della trasmissione l'ex governatore della Puglia e simbolo dei diritti arcobaleno Nichi Vendola.

"Vannacci, che ricordo essere ancora un generale dell’Esercito in servizio - dice il deputato dem Alessandro Zan - in diretta tv nazionale ha paragonato le persone lgbtqia+ ai 'delinquenti e agli 'occupatori abusivi di case'. Mi chiedo quanto questo tentativo di criminalizzazione di una parte delle cittadine e dei cittadini italiani debba proseguire, ormai nel più totale silenzio del governo e dei vertici militari". Per Zan "Quella che Vannacci vuole mascherare per libertà di espressione è incitamento all’odio e alla violenza verso le persone lgbtqia+, sempre inaccettabile, tanto più se arriva da chi veste una divisa. Lo ripeto: la sua permanenza ai vertici del'’Esercito è un danno alla credibilità e all'onorabilità delle forze armate".

