Roberto Vannacci sogna un suo partito: "Bello, come una legione. Io icona gay? Ho altri gusti"

Non è pentito di aver scritto il libro, "nella maniera più assoluta, è un libro che ho scritto in totale consapevolezza e sono convinto che lì dentro non ci sia nulla di particolarmente scandaloso né nulla che possa ledere la dignità e l'onore di qualcuno, rappresento le mie idee, i miei pareri. Le polemiche le trovo eccessive, ha venduto molte copie, vuol dire che a tante persone è piaciuto". E' un fiume in piena il generale Roberto Vannacci a Zona Bianca su Rete 4, domenica sera.

Sul procedimento a suo carico avviato dall'Esercito Vannacci ha detto "mi esprimerò nelle sedi opportune ma non con la stampa, tanto meno in pubblico". Invece, sull'accusa di istigazione all'odio razziale, ipotizzata da un'inchiesta della magistratura, Vannacci ha replicato che "è un'accusa che mi fa rabbrividire e credo che sia totalmente infondata, non c'è una sola parola" nel mio libro "che possa incitare qualcuno a odiare un'altra persona perché di un'etnia o di una razza diversa, nel mio libro c'è l'elogio della diversità".

Non dice, in sintesi, nemmeno mezza parola nel merito sulle accuse che gli sono costate la sospensione né sull'inchiesta per peculato e truffa per alcune spese durante il suo servizio a Mosca: "Non sono filoputiniano, nella maniera più assoluta, anche questa è una farloccheria che è stata messa in giro solo perché nel mio libro descrivo alcuni aspetti della società russa che ho constatato vivendo in Russia".

"Queste denunce sono la miglior campagna elettorale che si possa fare"

Nello studio di Zona Bianca Vannacci non scioglie la riserva sulla sua candidatura alle elezioni europee. Non esclude non solo di candidarsi con la Lega, dice di valutare anche di fondare un 'partito di Vannacci'. "Sarebbe una cosa bella, è come andare in battaglia con la propria legione, però bisogna anche conoscere il campo di battaglia e bisogna conoscere i propri legionari". Poi precisa: "Apprezzo le parole di Salvini, la sua vicinanza. Ma per arruolare Roberto Vannacci ci vuole ben altro. Sono io che scelgo quello che faccio della mia vita, mi sono sempre sentito il padrone del mio destino". Entro un mese circa si saprà se scenderà personalmente in campo.

L'aperitivo nel "locale gay"

Nel suo libro "Il mondo al contrario" (che è ancora al terzo posto tra i più venduti su Amazon) aveva definito i gay persone "non normali". "Non c’è niente di male. Ognuno fa quello che vuole della propria vita. È l’ostentazione quello che dà fastidio", ha detto ieri Vannacci, tornando sul tema. Ha poi raccontato di essere andato con la moglie in un locale gay a Roma tempo fa. "Avevamo una ragazza alla pari olandese e una sera ci ha invitato a prendere un aperitivo in quel piccolo quartierino che è rinomato a tutti i romani per essere frequentato da persone non eterosessuali. Abbiamo passato una serata tranquilla. E comunque io non istigo nessuno all'odio. Dire che una persona è normale significa solo che rientra in una norma. Mi dicono che sono diventato addirittura un’icona gay. Nulla di male ma i miei gusti sono diversi".

Crosetto: "Chi è in forze armate ha qualche dovere in più"

"Chiunque faccia parte delle forze armate ha tutti i diritti che abbiamo noi, scrivere libri, manifestare opinioni, candidarsi alle elezioni, ma ha dei doveri in più che sono quelli di rispettare l`obbligo dell`ordinamento militare, di rispettare le gerarchie militari e nelle forze armate, ad esempio non obbedire a un ordine è un reato, cose che per noi cittadini comuni non vale. Le forze armate sono così, hanno queste regole particolari proprio perché hanno un ruolo che è diverso da quello di tutte le altre organizzazioni", ha detto il ministro della Difesa Guido Crosetto a Stasera Italia su Rete 4 rispondendo a una domanda sul generale Vannacci.

Le forze armate e "l'esercito - ha proseguito Crosetto - sanno meglio di me cosa può danneggiarle e hanno messo in piedi un'inchiesta per giudicare se le cose fatte da Vannacci erano gravi o no per le forze armate, non per me. E' una cosa interna che andrà avanti, lui si difenderà e poi vedremo quale sarà il risultato finale".