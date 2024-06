Il seme di Varenne finisce al mercato nero: come funziona la truffa

Il seme di Varenne è sempre stato molto ambito. Considerato il cavallo da corsa più forte e vincente di tutti i tempi, in tanti hanno pagato somme considerevoli per avere nei loro allevamenti gli eredi del purosangue. Ma non sono pochi quelli che lo hanno fatto e che ora si ritrovano a essere proprietari di figli illegittimi del grande Varenne. Il Capitano, com'era stato soprannominato il purosangue divenuto leggenda per le sue vittorie e che ora ha 29 anni, è finito adesso in un'inchiesta della procura di Torino, che ha indagato per truffa aggravata due imprenditori, Valter Ferrero, amministratore unico della Varenne Forever, e Salvatore Roberto Brischetto dell'allevamento Il Grifone di Vigone, nel Torinese, dov'era ospitato il campione.

Le indagini sulla truffa per il seme di Varenne

Per la pm Giulia Rizzo, i truffatori avrebbero estromesso dalla commercializzazione del seme i veri proprietari del cavallo, stipulando personalmente i contratti di vendita con gli allevatori interessati ad avere dei figli di Varenne. La pm Rizzo ha preso in mano un fascicolo aperto cinque anni fa, quando la Varienne Futurity, società napoletana proprietaria del cavallo, nel 2019 aveva presentato un esposto sulle presunte irregolarità, in quanto il seme era stato venduto senza il loro permesso.

Un giro d'affari quantificato, per la sola stagione di monta del 2018, in circa duecentomila euro, che, secondo l'accusa sarebbero stati intascati dai due indagati. Sarebbero migliaia i puledri nati in Italia e all'estero, che però non sono stati riconosciuti come figli di Varenne dai proprietari del campione, a cui sono stati negati, sempre dagli indagati, l'accesso ai documenti per controllare i diritti di monta.

Nell'avviso di conclusione delle indagini la pm sostiene che gli indagati vendevano il seme "proponendosi come proprietari dello stallone" e stipulando personalmente i contratti di vendita con gli allevatori interessati ad avere degli eredi del Capitano. Gli indagati inoltre, difesi dagli avvocati Enrico Calabrese e Rodolfo Ricca, così facendo, per l'accusa, avrebbero impedito "alla società proprietaria del cavallo di eseguire i controlli previsti dallo statuto dell'associazione nazionale allevatori del cavallo trottatore", che si occupa, oltre che del controllo, della tutela e della garanzia degli allevatori.

La querela della Varenne Futurity era stata presentata per appropriazione indebita. Due magistrati in precedenza avevano chiesto l'archiviazione, che però era stata respinta.