La variante Delta fa sempre più paura: picco di contagi in Gran Bretagna

Picco di contagi in Gran Bretagna dove cresce la preoccupazione per la variante Delta, responsabile, secondo le autorità, di oltre 11mila casi di coronavirus. E’ il numero più alto dallo scorso 19 febbraio, quando i casi furono poco più di 12mila. In particolare sono preoccupate le autorità irlandesi, che hanno sconsigliato ai connazionali all’estero di tornare in patria. ”Sconsigliamo vivamente i viaggi non essenziali tra qui e il Regno Unito, a causa delle preoccupazioni in termini di trasmissione della variante Delta", ha dichiarato durante un briefing Tony Holohan, "preoccupato" per la situazione oltre confine e ha precisato che domani si consulterà con i suoi colleghi nell'Irlanda del Nord perchè, per ora, la precauzione non si applica lì.

Intanto, l'80% della popolazione adulta è stata vaccinata contro il Covid con almeno una dose. Fa sperare il fatto che l'aumento dei morti e dei ricoveri in ospedali, il cui totale è ora di 1.227, sia ancora contenuto. Però è sempre più lontano il noto Freedom day, cioè il il giorno in cui saranno revocate tutte le restrizioni anti-Covid, già rinviato al 19 luglio. Era stato il primo ministro britannico Boris Johnson ad annunciare in diretta nazionale la decisione. Johnson ha tuttavia precisato che fra due settimane si farà un punto e che il governo si riserva la possibilità di anticipare l'allentamento. Intanto la Gran Bretagna, cosciente del fatto che la seconda dosa è fondamentale per contrastare la Delta, va verso un accelerazione della conclusione del ciclo vaccinale per tutti, così da mettere al riparo la popolazione visto che, secondo gli scienziati, con il ciclo completo di vaccini, l’efficacia immunitaria raggiungerebbe livelli intorno al 90%.