La variante Delta rivoluziona il concetto di "contatto stretto"

Zhong Nanshan, uno dei più famosi epidemiologi cinesi, ha dichiarato, in un'intervista rilasciata all'agenzia di stampa di stato Xinhua, che è necessario creare urgentemente una" barriera immunitaria per combattere la variante Delta" del Covid-19. Se il territorio cinese era riuscito a bloccare il contagio di ritorno dall'estero con una quarantena monolitica di tutti coloro che entrano nel Paese, per la prima volta da mesi stanno invece emergendo focolai locali. La variante delta sarebbe infatti stata sequenziata a Guangzhou, capoluogo della provincia meridionale del Guangdong.

Una sfida che preoccupa le autorità di Pechino: secondo le nuove evidenze la variante ha un periodo di incubazione più breve e i pazienti infetti andrebbero incontro a periodi di recupero più lunghi.

Zhong Nanshan sottolinea che l'alta carica virale e la natura altamente contagiosa del ceppo delta ha portato le autorità a considerare "contatto stretto" chiunque si trovasse nello stesso spazio, appartamento o edificio di un paziente fino a quattro giorni prima dell'inizio della malattia. Zhong spiega che la città di Guangzhou ha usato i big data per rintracciare le persone coinvolte, compresi coloro che hanno frequentato aree a medio rischio e i contatti stretti dei nuovi casi, precisando "questi nuovi metodi di lotta alla pandemia, innovativi e più mirati ci hanno permesso di controllare il focolaio in tempi rapidi". Il focolaio esploso il 21 maggio con 153 casi in totale sarebbe stato "spento" il 19 giugno. Dall'analisi preliminare di più di 100 pazienti sarebbe inoltre stato dimostrato che il vaccino cinese è efficaci nel prevenire lo sviluppo di polmonite o infezioni gravi,