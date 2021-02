"La variante inglese sta mutando di nuovo"

La variante inglese del coronavirus sembra aver subito alcune nuove modifiche genetiche che destano preoccupazione tra gli scienziati britannici. A riportare la notizia è la Bbc news online che spiega come i test condotti su alcuni campioni abbiano mostrato una mutazione (battezzata E484k) già osservata nelle varianti che hanno avuto origine in Brasile e Sudafrica. Secondo i ricercatori del Public Health England finora la mutazione è stata osservata in una manciata di casi. I vaccini in uso dovrebbero funzionare anche contro queste modifiche, rassicurano gli esperti, ma non si può neppure escludere che l’efficacia possa diminuire.

Lo scorso 25 gennaio la casa farmaceutica Moderna ha annunciato che il suo vaccino anti COVID-19 mantiene un'attività neutralizzante contro le varianti emergenti di Sars-Cov-2 identificate per la prima volta nel Regno Unito e nella Repubblica del Sud Africa.

Come spiega uno studio pubblicato in preprint su bioRxiv, se non vi sarebbe alcun impatto significativo della cosiddetta variante inglese, quella più resistente agli anticorpi risulterebbe la variante Sudafricana, con una riduzione pari a 6 volte della capacità neutralizzante del siero, ma non tale da scendere al di sotto dei livelli giudicati come protettivi dallo sviluppo dei sintomi della Covid-19. Anche i vaccini Jonhon and Jonhson e Novavax avrebbero dimostrato di garantire una certa protezione nei confronti del ceppo sudafricano, anche se inferiore a quella offerta da Moderna.

La variante inglese del coronavirus

La variante inglese B117 è stata isolata lo scorso settembre nel Kent, in Regno Unito, e da allora si è diffusa in diversi Paesi. Secondo gli esperti questa variante ha un tasso di contagiosità più elevato, ma non è ancora chiaro se sia causa di una letalità maggiore. Il motivo è che ha un numero insolitamente elevato di mutazioni con 10 cambiamenti di amminoacidi nella proteina spike. Proprio questo dettaglio sollevava la preoccupazione che il suo riconoscimento da parte degli anticorpi neutralizzanti del vaccino potesse essere influenzato. Da un’indagine realizzata dall’agenzia governativa britannica Ons (Office for National Statistics) su un campione di soggetti che hanno contratto l’infezione tra il 15 novembre e il 16 gennaio, è emerso che rispetto al vecchio ceppo la variante B117 causa più spesso tosse, mal di gola e affaticamento, ma è meno probabile che si verifichi la perdita di gusto e/o olfatto. In particolare rispetto alla variante "classica", le segnalazioni di tosse sono aumentate dal 27% al 35%, ma tra i sintomi in aumento vengono elencati anche affaticamento, dolori muscolari e mal di gola (vedi grafico in basso).

Due casi di variante brasiliana in Umbria

Intanto poche ore fa, l'Istituto Superiore di Sanità ha comunicato alla Direzione regionale Salute dell'Umbria la sospetta presenza di una variante brasiliana in due campioni prelevati da pazienti umbri, inviati a Roma per effettuare specifici approfondimenti.

"La variante brasiliana - afferma la direzione regionale in una nota - rappresenta una mutazione ritenuta particolarmente aggressiva del virus Sars-Cov-2 e meno riconoscibile dal sistema immunitario addestrato a riconoscere le versioni del virus non mutate". I due campioni erano stati selezionati nei giorni scorsi per le caratteristiche cliniche e di laboratorio che presentavano e inviati dalla Microbiologia dell'Ospedale di Perugia all'Iss, con richiesta di massima urgenza del direttore regionale Claudio Dario al presidente dello stesso istituto Silvio Brusaferro. "Al fine di approfondire la situazione epidemiologica - spiega la Regione Umbria - nella giornata di oggi verranno inviati all'Istituto Superiore di Sanità altri 42 campioni, anch'essi rispondenti a determinate peculiarità, che saranno sequenziati per la ricerca di questa o altre eventuali varianti. L'esito sara' comunicato entro il fine settimana".