Omicron, i primi dati da Israele: "Tre dosi di vaccino proteggono dalla variante"

Si tratta ancora di dati preliminari (e dunque da prendere con molta cautela), ma in ogni caso molto incoraggianti. Il ministro della Sanità israeliano Nitzan Horowitz ha affermato che gli individui pienamente vaccinati contro il Covid, possono essere protetti anche contro la variante Omicron. In Israele sono stati fino a ora confermati quattro casi di positività alla variante.

Nei prossimi giorni avremo informazioni accurate sull'efficacia del vaccino contro Omicron, ma c'è già spazio per l'ottimismo. "I primi dati mostrano che con 3 dosi di vaccino Pfizer si è protetti dalla variante Omicron" ha detto Horowitz. Citato dal 'Times of Israel', l'esponente del governo ha precisato che "la situazione è sotto controllo e non c'è motivo di panico. Ci aspettavamo una nuova variante e siamo pronti".

Horowitz ha infine spiegato che "nei prossimi giorni avremo informazioni più precise sull'efficacia del vaccino, ma le prime indicazioni mostrano che coloro che hanno un richiamo sono molto probabilmente protetti contro questa variante".

Sulla protezione dei vaccini nei confronti di Omicron vanno però registrate anche le parole rilasciate dal ceo di Moderna Stéphane Bancel in un'intervista al sito del Financial Times. E di ben altro tenore. "Penso che in nessun modo l’efficacia possa essere la stessa che abbiamo avuto con la Delta" ha detto. Molto più ottimista la vicepresidente senior di Pfizer-Biontech Katalin Karikó. "Il vaccino probabilmente non protegge dall’infezione perché abbiamo avuto dei casi, ma forse protegge dalla terapia intensiva. Ci sono più livelli di protezione: la positività, i sintomi, il ricovero in ospedale, la rianimazione. Ma la situazione è in continua evoluzione, molto difficile da prevedere".