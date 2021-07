Covid, Oms: "Forti probabilità che emergano varianti più pericolose"

"Nonostante gli sforzi nazionali, regionali e globali, la pandemia non è affatto finita. Continua a evolversi, con quattro varianti di preoccupazione che dominano l'epidemiologia globale". E viene riconosciuta come "forte" la "probabilità" che in futuro emergano e si diffondano globalmente "nuove varianti di preoccupazione, forse più pericolose e ancora più difficili da controllare". E' il monito lanciato dal Comitato di emergenza convocato dall'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) sotto le International Health Regulations (Ihr). E' l'ottavo meeting del Comitato che si tiene da quando è iniziata l'emergenza Covid-19.

L'incontro si è tenuto ieri e oggi ne sono stati diffusi i contenuti attraverso i canali Oms. L'organizzazione mondiale della sanità invita gli Stati a non abbassare la guardia. "L'uso delle mascherine, la distanza fisica, l'igiene delle mani e una migliore ventilazione degli spazi interni rimangono fondamentali per ridurre la trasmissione di Sars-CoV-2" in tutti i Paesi del mondo, i quali devono "continuare a utilizzare misure di sanità pubblica e sociali basandosi sul monitoraggio in tempo reale della situazione epidemiologica e delle capacità del sistema sanitario, e tenendo conto dei potenziali effetti cumulativi di queste misure".

E' stato anche ribadito dall'Oms il messaggio sulla richiesta di certificati vaccinali per i viaggi e si raccomanda di "non richiedere la prova della vaccinazione anti-Covid per i viaggi internazionali come unico percorso o condizione che consenta lo spostamento, dato l'accesso globale limitato e la distribuzione iniqua dei vaccini". Gli Stati "dovrebbero prendere in considerazione un approccio basato sul rischio per facilitare i viaggi internazionali revocando le misure, come i requisiti di test e/o quarantena quando appropriato, in conformità con la guida dell'Oms".