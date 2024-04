Il Vaticano: "No alla teoria del gender. La maternità surrogata diventi reato universale"

Quelli che avevano sperato in aperture, seppur timide, sono rimasti a bocca asciutta. Il Vaticano chiude sulle nuove istanze che agitano la contemporaneità: dalla maternità surrogata ai diritti delle persone transgender fino a quelli della comunità lgbt. A ribadirlo arriva il documento del Dicastero per la Dottrina della Fede 'Dignitas infinita' redatto dal cardinale Victor Fernandez. Il testo ha avuto il via libera di Papa Francesco.

No alla maternità surrogata

La pratica della maternità surrogata viola "la dignità della donna stessa, sia quando a essa vi è costretta, sia quando decide liberamente di assoggettarvisi". È uno dei punti più forti del documento approvato oggi, lunedì 8 aprile. "Con tale pratica - si sottolinea - la donna si distacca del figlio che cresce in lei e diventa un semplice mezzo asservito al guadagno o al desiderio arbitrario di altri. Questo contrasta in ogni modo con la dignità fondamentale di ogni essere umano e il suo diritto di venire sempre riconosciuto per se stesso e mai come strumento per altro".

La pratica della maternità surrogata violerebbe, secondo la Santa Sede, la dignità del bambino che avrebbe, in virtù della sua inalienabile dignità, il diritto di avere un'origine pienamente umana e non artificialmente indotta.

No alla teoria del "gender": "Vuole negare le differenze tra gli esseri umani"

In merito alla teoria del gender, "sulla cui consistenza scientifica molte sono le discussioni nella comunità degli esperti", la Chiesa ricorda che "la vita umana, in tutte le sue componenti, fisiche e spirituali, è un dono di Dio, che va accolto con gratitudine e posto a servizio del bene". Voler disporre di sé, così come prescrive la teoria del gender, indipendentemente da questa verità basilare della vita umana come dono, non significa altro che "cedere all'antichissima tentazione dell'essere umano che si fa Dio".

Nono solo, secondo la Santa Sede questa teoria "vuole negare la più grande possibile tra le differenze esistenti tra gli esseri viventi: quella sessuale, fonte di quel miracolo che mai smette di sorprenderci che è l'arrivo di nuovi esseri al mondo". In questo senso, "il rispetto del proprio corpo e di quello degli altri è essenziale davanti al proliferare e alle pretese di nuovi diritti avanzate dalla teoria del gender".

Tale ideologia, sempre secondo il documento della Santa Sede, prospetterebbe "una società senza differenze di sesso, e svuota la base antropologica della famiglia". Nel testo si indica anche che questa "il gender" tende ad affermarsi come "pensiero unico".

Cambio di sesso solo in casi limite

'Dignitas infinita' si esprime anche sul cambio di sesso, spiegando che "qualsiasi intervento di cambio di sesso, di norma, rischia di minacciare la dignità unica che la persona ha ricevuto fin dal momento del concepimento".

Questo non significa "escludere la possibilità che una persona affetta da anomalie dei genitali già evidenti alla nascita o che si sviluppino successivamente, possa scegliere di ricevere assistenza medica allo scopo di risolvere tali anomalie. In questo caso però, "l'intervento non configurerebbe un cambio di sesso nel senso qui inteso".

L'eutanasia "non è morte degna"

Ma il documento, volto a individuare tutte quelle pratiche che indeboliscono la dignità umana, ne ha anche per l'eutanasia e il suicidio assistito. "Esiste un caso particolare di violazione della dignità umana, che è più silenzioso ma che sta guadagnando molto terreno" avverte il Dicastero per la Dottrina della fede nella Dichiarazione 'Dignitas infinita'. Il riferimento è all'eutanasia, al suicidio assistito e al concetto di morte degna.

Certamente, spiega il documento, la dignità del malato in condizioni critiche o terminali, chiede a tutti sforzi adeguati e necessari per alleviare la sua sofferenza tramite opportune cure palliative ed evitando ogni accanimento terapeutico o intervento sproporzionato. Ma un tale sforzo è "del tutto diverso, distinto, anzi contrario alla decisione di eliminare la propria o la vita altrui sotto il peso della sofferenza".

Aiutare il suicida a togliersi la vita è quindi per il Vaticano, "un'oggettiva offesa contro la dignità della persona che lo chiede, anche se si compisse così un suo desiderio". E l'indicazione non è riservata ai soli credenti: questo principio etico, si legge nel documento, vale per tutti, credenti e non.

Accettazione dell'aborto come "crisi del senso morale"

Non si registrano aperture nemmeno sull'aborto. La Chiesa non cessa di ricordare che "la dignità di ogni essere umano ha un carattere intrinseco e vale dal momento del suo concepimento fino alla sua morte naturale". Sulla base di questo valore intangibile della vita umana, il magistero ecclesiale si è sempre pronunciato contro l'aborto ribadisce il testo di "Dignitas infinita".

E per ribadire il concetto si ricorda quanto scritto da Giovanni Paolo II: "Fra tutti i delitti che l'uomo può compiere contro la vita, l'aborto procurato presenta caratteristiche che lo rendono particolarmente grave e deprecabile. Ma oggi, nella coscienza di molti, la percezione della sua gravita' è andata progressivamente oscurandosi. L'accettazione dell'aborto nella mentalità, nel costume, e nella stessa legge, è segno eloquente di una pericolosissima crisi del senso morale".

No alla criminalizzazione dell'omosessualità

Nel testo c'è infine anche spazio per ribadire che l'omosessualità non deve essere criminalizzata. "La Chiesa desidera, innanzitutto, ribadire che ogni persona, indipendentemente dal proprio orientamento sessuale, va rispettata nella sua dignità e accolta con rispetto, con la cura di evitare ogni marchio di ingiusta discriminazione e particolarmente ogni forma di aggressione e violenza" si legge nel testo.

Per questa ragione è forte la denuncia di chi incarcera, tortura e uccide le persone solo sulla base del loro orientamento sessuale. Una presa di posizione forse scontata, ma importante, che potrebbe dare una mano a combattere l'omofobia anche in alcuni stati africani.