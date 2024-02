Roberto Vecchioni si commuove per le manganellate agli studenti di Pisa

"E per tutti i ragazzi e le ragazze, che difendono un libro, un libro vero, così belli a gridare nelle piazze, perché stanno uccidendo il pensiero...". Quella che avete letto è una strofa della canzone "Chiamami ancora amore" con cui Roberto Vecchioni ha vinto il festival di Sanremo nel 2011.

Il cantautore si è sempre dimostrato molto attento alle tematiche giovanili perché, oltre a essere un artista, è anche insegnante di italiano in una scuola superiore. Forse per questo non è riuscito a trattenere le lacrime negli studi di La7, dove è stato ospite della trasmissione "In altre parole" condotta da Massimo Gramellini per commentare le manganellate ricevute dagli studenti a Pisa durante un corteo pro-Palestina. "Non sono cose da vedere - ha detto Vecchioni visibilmente commosso -, sono cose che non possono succedere. Noi non siamo così".

Il trattamento riservato agli studenti, giudicato da molti sproporzionato, è oggetto di un acceso dibattito politico. Il presidente Sergio Mattarella ha telefonato al ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, per esprimere la sua preoccupazione: "I manganelli con i ragazzi sono un fallimento", ha detto il Capo dello Stato all'inquilino del Viminale, aggiungendo, tramite una nota diramata dall'ufficio stampa del Quirinale, che "l'autorevolezza delle forze dell'ordine non si misura sui manganelli ma sulla capacità di assicurare sicurezza tutelando, al contempo, la libertà di manifestare pubblicamente opinioni".

Piantedosi: "Faremo una valutazione su ciò che è accaduto"

"Il diretto interessato ha detto di condividere le parole di Mattarella, così come le condividono tutti i poliziotti e poi ha aggiunto: "Le regole sulla gestione dell’ordine pubblico non sono cambiate, anche stavolta non ci si sottrarrà ad una valutazione di ciò che è accaduto. Tutti noi auspichiamo sempre che le manifestazioni pubbliche si svolgano pacificamente e senza incidenti".

"Basta manganellate". Lo striscione esposto dagli studenti sul Ponte di Rialto

Per protestare contro i "manganelli sugli studenti", Udu e Rete degli studenti medi del Veneto hanno appeso uno striscione di dieci metri sul Ponte di Rialto a Venezia. "Non possiamo stare zitti davanti alle continue violenze della polizia contro gli studenti: basta manganelli e repressione, basta violenza contro chi protesta pacificamente. Al governo, che si sta nascondendo dietro un vergognoso silenzio, vogliamo dire che siamo in piazza per rivendicare la nostra libertà di manifestare. Come a Pisa, da Venezia e da tutto il Veneto oggi dimostriamo contrarietà alla repressione di Piantedosi, che ancora una volta si dimostra forte solo con i deboli", dichiara Marco Nimis, coordinatore della Rete degli studenti medi del Veneto.

Gli fa eco Marco Dario, coordinatore di Udu Venezia: "Davanti a questo orrore - spiega - si è espresso anche il presidente della Repubblica, ricordandoci che l'autorevolezza delle forze dell'ordine non si misura con i manganelli e che ricorrervi nei riguardi della popolazione studentesca è più che mai un fallimento di Stato. Eppure ormai ogni settimana siamo testimoni di gravi episodi d'abuso di potere contro giovani e studenti che vogliono manifestare pacificamente il loro dissenso alle politiche del governo''.