Venezia in pericolo: cosa preoccupa l’Unesco

L’overtourism e i cambiamenti climatici stanno mettendo in serio pericolo Venezia, una delle città più belle e più fragili al mondo. A lanciare l’allarme l’Unesco, raccomandando di inserire la famosissima città d’arte veneta nella lista dei patrimoni dell'umanità in pericolo. "Il continuo sviluppo, gli impatti dei cambiamenti climatici e del turismo di massa rischiano di provocare cambiamenti irreversibili all'eccezionale valore universale" di Venezia, rileva il World Heritage Centre, ramo dell'Unesco, che "raccomanda la sua iscrizione nell'elenco dei patrimoni dell'umanità in pericolo".

Già nel 2021 gli esperti dell'Unesco avevano proposto di dichiarare la città lagunare in pericolo ma l'Italia si era limitata a vietare l'ingresso delle grandi navi da crociera nel bacino e nel canale di San Marco o nel canale della Giudecca. Quanto fatto sinora è "insufficiente", c’è una "scarsa efficacia e coordinamento" tra le autorità locali e nazionali dell'Italia, manca "una visione strategica comune globale", denuncia il World Heritage Centre mostrandosi sempre più preoccupato. L'organizzazione parla di un "reale rischio" e raccomanda l'iscrizione del capoluogo veneto nella black list dei patrimonio mondiale in pericolo, auspicando che "questa iscrizione susciterà un più forte impegno e una più vasta mobilitazione degli attori locali, nazionali e internazionali".

Il comune di Venezia prende atto della proposta, limitandosi a commentare che "leggerà con attenzione la proposta di decisione pubblicata oggi dal Centro per il Comitato per il patrimonio mondiale dell'Unesco e si confronterà con il governo, che è lo Stato Parte con il quale l'Unesco si relaziona".

Per essere attuata la raccomandazione dovrà essere votata dagli stati membri dell’organismo dell’Onu a settembre, in occasione della riunione del Comitato del patrimonio mondiale in programma dal 10 al 25 a Ryad, in Arabia Saudita.

