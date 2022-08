A Venezia ci saranno meno di 50mila abitanti

Il conto alla rovescia è iniziato. Venezia che si appresta a contare una popolazione inferiore ai 50mila abitanti. La principale isola della città ed ex Repubblica marinara ha perso più di 120mila residenti dall'inizio degli anni '50, a causa dei problemi legati all'acqua alta, all'alto costo della vita e al turismo di massa internazionale che soffoca per tutto l'anno la città.

L’associazione Venessia.com, che da anni tiene traccia dell'esodo dei veneziani e del declino della popolazione basandosi sui dati dell'anagrafe, ad oggi conta 50.011 abitanti. Ma il numero è destinato a scendere in poco tempo: entro il prossimo venerdì 12 agosto, la città delle gondole conterà 50mila cittadini, stando a quanto scrive il Guardian.

Il consiglio comunale di Venezia, tuttavia, non è allarmato e respinge le preoccupazioni della popolazione, sostenendo che il numero evidenziato dall'associazione Venessia.com non corrisponda ai dati reali. E mentre le politiche abitative non cambiano, il consiglio comunale sottolinea come la presenza di studenti stranieri e pendolari giornalieri della vicina Mestre, non iscritti come residenti, siano il motore che previene il calo demografico di Venezia.