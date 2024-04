Venezia diventa "a pagamento", al via con 80mila prenotati ma paga solo uno su dieci

Oggi, 25 aprile, è il giorno "x" per Venezia. Per visitare la città si dovrà pagare il biglietto di ingresso. Si tratta di un contributo di cinque euro che ha lo scopo di controllare le ondate di turismo "mordi e fuggi". Il biglietto non sarà necessario sempre, il Comune ha stabilito infatti delle date - 29 nel 2024 - nelle quali l'ingresso alla città lagunare sarà a pagamento. E in molti sono esentati.

Ticket di accesso a Venezia, chi deve pagare

Pagano solo i turisti giornalieri non residenti in Veneto che non pernottano in strutture della città (perché in quel caso pagano già la tassa di soggiorno). Le esenzioni sono molte. A iniziare da chi arriva a Venezia dalle 16 alle 8.30 del mattino o chi visita le isole minori, così come i minori di 14 anni, disabili e relativi accompagnatori. Deroghe sono previste anche per coniugi, conviventi e parenti dei residenti in Veneto fino al terzo grado e anche per chi, senza legami di parentela, si reca in visita a persone residenti e domiciliate nella città o nelle isole minori, per i lavoratori e lavoratrici (dipendenti o autonomi), per gli studenti e studentesse di qualsiasi grado e ordine di scuole e università che hanno sede in città antica o nelle isole minori e tutti i soggetti e i componenti dei nuclei familiari di chi risulta aver pagato l'Imu nel Comune di Venezia.

Il pagamento avviene attraverso una piattaforma online e si ottiene QR Code da esibire in caso di controlli. Sarà anche possibile acquistare un tagliando nelle tabaccherie di tutta Italia. La multa per chi fosse trovato non in regola con il biglietto va da 50 euro a 300 euro. Rischia invece una denuncia penale chi dichiara il falso per ottenere l'esenzione.

Le esenzioni "pesano". Oggi 25 aprile, primo giorno di sperimentazione del ticket, d'ingresso sono oltre 80mila le persone che hanno registrato la loro presenza. Solo 7mila però, uno su dieci, secondo i dati aggiornati al 24 aprile hanno pagato il voucher di 5 euro per accedere al centro storico. Tutti gli altri accessi sono di persone esenti.

Accesso a pagamento a Venezia, il calendario

Nel calendario 2024 sono 29 i giorni in cui per entrare a Venezia si deve pagare. Si parte giovedì 25 aprile per continuare ininterrottamente fino a domenica 5 maggio. Poi il contributo sarà applicato tutti i weekend fino al 13-14 luglio, a esclusione del 2 giugno. Dal primo giugno una norma stabilisce anche un tetto ai gruppi turistici, al massimo 25 persone per volta, e il divieto degli altoparlanti utilizzati dalle guide.

La Smart control room del Comune, in cui confluiscono le immagini di tutte le telecamere, i dati dei sensori conta persone, sarà il punto nevralgico dei controlli.