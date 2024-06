La scalinata di piazza di Spagna imbrattata di vernice rossa

Vernice rossa sulla scalinata di Trinità dei Monti di piazza di Spagna, nel cuore di Roma. Il blitz contro i femminicidi è stato compiuto stamattina, mercoledì 26 giugno, da alcune attiviste del movimento "Bruciamo tutto" che hanno anche esposto uno striscione e gettato dei volantini con i nomi delle donne uccise dal femminicidio di Giulia Cecchettin ad oggi. L'iniziativa, di ragazze e ragazzi, è scattata dopo un urlo di un'attivista, mentre gli altri lanciavano la vernice rossa sui gradoni della celebre scalinata. Il tutto davanti a turisti e passanti che hanno ripreso la scena.

Piazza di Spagna, la scalinata di Trinità dei Monti imbrattata di vernice rossa

Sul posto sono intervenute alcune pattuglie della polizia locale del I gruppo centro storico e la polizia di Stato. Per permettere il ripristino della scalinata, ora off limits, è stato avvisato anche il personale della sovrintendenza per la pulizia e la valutazione di eventuali danni recati al monumento.

Non si è trattato, dunque, di un'iniziativa in favore dell'ambiente, anche se il ministero dell'Interno ha parlato (evidentemente sbagliando) di "7 attivisti di Ultima Generazione bloccati dalla polizia nel centro storico a Roma, prima che potessero vandalizzare il patrimonio artistico della capitale".

Le motivazioni della protesta

Così il movimento "Bruciamo tutto", in una nota, racconta il blitz di stamattina a Trinità dei Monti: "L'azione ha inizio alle 10:06 di mattina. Sei attivistə arrivano in piazza di Spagna sulla parte alta delle scale, quattro di loro si fermano a quell'altezza. Una di queste urla, attirando l'attenzione sull'azione, un altrə attivista, nel frattempo, srotola lo striscione di Bruciamo tutto e lo striscione con la data del prossimo incontro".

"Le altre due, insieme all'altra coppia collocata più in basso sulla scalinata, versano del colore rosso per bambinə a cascata sulle scale e sparge sulla scalinata fogli di carta con sopra i nomi delle vittime di femminicidio in Italia da Giulia Cecchettin a oggi. Mentre il colore cola giù per le scale, le attivistə ci si sporcano le mani e spargono le impronte sui lati della scalinata".

Dal movimento poi aggiungono: "Abbiamo fatto questa azione per portare l'attenzione della società su un problema che non si può più assolutamente ignorare". Per Bruciamo tutto "il governo non ne parla, non attua un vero cambiamento utile a proteggerci e a cambiare il sistema. Il governo di Giorgia Meloni taglia del 70% i fondi ai centri antiviolenza, attacca la legge 194, non si cura dei diritti delle persone queer, dei diritti delle persone migranti".

"Questo è il loro sangue"

"Quaranta persone socializzate come donne sono state uccise dopo Giulia Cecchettin, ma ce ne sono molte di più che ogni giorno subiscono violenza e abusi a causa del loro genere - ha detto una delle attiviste del movimento -. Questo è il loro sangue: una strage che la società si rifiuta di vedere, che resta sempre nascosta e accettata, come fosse normale morire per mano del proprio marito, partner, figlio". Manuela, un'altra attivista, ha aggiunto: "Elena Cecchettin ha detto: per Giulia non fate un minuto di silenzio, per Giulia bruciate tutto. Siamo qua per questo: siamo "Bruciamo tutto". Siamo qua per urlare il nostro dolore e rendere visibile il problema. Il nostro governo non agisce davanti a queste tragedie".

Già dalle 12:30 di oggi due squadre per gli interventi speciali di Ama (l'azienda municipalizzata che a Roma si occupa di smaltimento di rifiuti e pulizia) sono intervenute per rimuovere la vernice rossa gettata dagli attivisti sulla scalinata di Trinità dei Monti. Il personale del pronto intervento aziendale, che ha lavorato in stretto coordinamento con la polizia locale e la sovrintendenza capitolina, ha utilizzato idropulitrici speciali con getto di acqua calda per non danneggiare gli storici gradini. Gli operatori dell'Ama sono ancora sul posto per eseguire ulteriori interventi di rifinitura.