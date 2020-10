Si salvò dal crollo della scuola di San Giuliano di Puglia, Veronica è diventata maestra

Il 31 ottobre 2002 Veronica D’Ascenzo rimase intrappolata per otto ore sotto le macerie della sua scuola elementare Jovine a San Giuliano di Puglia, letteralmente collassata dopo le scosse di terremoto. Ventisette bambini e una maestra morirono in quella tragedia, Veronica riuscì a salvarsi. Un anno fa si è laureata all’università Lumsa di Roma con una tesi su bambini con danno post traumatico da stress, e oggi è stata assunta come maestra in una scuole elementare di Roma.

Il giorno del terremoto in Molise Veronica D’Ascenzo aveva sei anni. Frequentava la prima elementare, ma quella mattina insieme ai suoi compagni si era spostata in un’altra classe perché la sua maestra non c’era. Alle 11.32 una scossa di terremoto fece crollare tutto Lei rimase con la testa sotto un tavolo, sepolta tra le macerie, nel buio, finché i soccorritori riescono a tirarla fuori otto ore dopo. Da allora Veronica si è fatta portavoce di un messaggio fortissimo: il diritto per ogni bambini ad avere una scuola sicura. Un impegno che ha portato avanti nel tempo, tra interviste e racconti.

Veronica D’Ascenzo, sopravvissuta al terremoto di San Giuliano di Puglia, testimone per la sicurezza delle scuole

Il 7 ottobre 2019 D’Ascenzo ha discusso la sua tesi dal titolo: “Didattica e pedagogia al servizio di bambini con danno post traumatico da stress: il caso di San Giuliano di Puglia”, alla presenza del Responsabile della Protezione Civile Angelo Borrelli e di Guido Bertolaso, ex capo della Protezione civile che prestò soccorso a San Giuliano di Puglia durante il crollo della scuola.

Dopo la laurea D’Ascenzo ha scelto di fare proprio l’insegnante, come raccontò in un’intervista a Tagatà su La7 l’anno scorso, per “ricambiare tutta la solidarietà che ho ricevuto: l’insegnante riesce ad arrivare nel cuore di ogni allievo e mette le basi per quello che sarà l’adulto di domani”. “Il suo è un messaggio di cultura, d’amore e di speranza nel solco della sicurezza scolastica di cui è testimonial con la vita”, ha scritto su Facebook la madre di Veronica D’Ascenzo, Rachele Porrazzo, anche lei insegnante, come scrive l’Ansa.

Venerdì la sua storia sarà racconta nel programma di Rai Tre “Le ragazze”, in onda alle 21.20.