Bambini in festa all'oratorio cantano "Vesuvio erutta tutta Napoli è distrutta"

Ha dell'inverosimile l'episodio avvenuto a Ghedi in provincia di Brescia, dove in un oratorio, il San Giovanni Bosco, i bambini al termine di una festa hanno cantato "Vesuvio erutta, tutta Napoli è distrutta".

Il Grest è il centro estivo organizzato dalle parrocchie per i bambini dopo l'anno scolastico. Alla festa di chiusura, il 30 giugno, un gruppo nutritissimo di ragazzini – con qualche animatore, ragazzo delle superiori – si è dato a squarciagola a una sorta di remake del celebre brano "Freed From Desire" con offese verso il capoluogo campano.

Ma il grave episodio non è passato inosservato. È finito invece in un video, arrivato tramite WhatsApp anche ai genitori dei bambini, che non hanno esitato a protestare per il mancato intervento di educatori.

Il parroco, intervistato da Il Giorno, si è dissociato così: “Non ero a conoscenza dell’episodio né del video. Se è questo ciò che è accaduto, è un episodio da stigmatizzare. L’oratorio si dissocia e sentirà i ragazzi. Mi dispiace, perché non rispecchia la nostra realtà, dove c’è grande integrazione con i molti lavoratori che vengono dal Sud”.

