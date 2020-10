Viaggi all'estero? Arriva l'invito della Farnesina

I contagi da coronavirus stanno tornado ad aumentare, sia in Italia che nel resto d'Europa, con tutti Paesi che stanno correndo ai ripari con misure restrittive e mini-lockdown. Per questo motivo la Farnesina ha pubblicato una nota in cui raccomanda a tutti i connazionali di evitare viaggi all’estero se non per ragioni strettamente necessarie.

Coronavirus, la Farnesina sconsiglia i viaggi all'estero

E' quanto si legge sul sito del ministero degli Esteri, dove si fa anche presente che considerato l’alto numero dei contagi in molti Paesi europei, non si possono escludere future ulteriori restrizioni agli spostamenti che rischierebbero di complicare eventuali rientri in Italia. Analoghe problematiche di rimpatrio potrebbero verificarsi, con incidenza ben più grave, in caso di viaggi verso destinazioni extra-Ue.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Si ricorda che è disponibile a questo link: un questionario interattivo per verificare la normativa italiana in vigore in merito agli spostamenti da/per l’estero. Ricordiamo che per ogni Paese, sia europeo che extra europeo, ci sono diverse restrizioni: qui tutte le informazioni dettagliate.