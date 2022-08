Viaggeremo davvero gratis sui mezzi pubblici?

Nessuna visualizzazione 3 ago 2022 In italia ci sono 666 auto ogni mille abitanti. Sarà mai possibile pensare di modificare le abitudini di viaggio delle persone? Ecco come sta andando a chi in Europa ci sta già provando.

In Italia ci sono 666 auto ogni 1000 abitanti, troppe più di noi solo in Lussemburgo con 696. La media europea è ben più bassa, con 446 auto ogni 1000 abitanti. Ma è possibile modificare le abitudini di viaggio delle persone, magari convincendo, osare di più i mezzi pubblici?

In giro per l'Europa c'è già chi sta pensando di cambiare il modo di concepire il trasporto pubblico. Viaggiare gratis, o quasi in Europa potrebbe essere un futuro non troppo distante per una mobilità sostenibile. Ma partiamo da chi sta provando sulla propria pelle e sui propri mezzi. Ovvero Germania e Spagna. In Germania con 9€ si potrà viaggiare su tutti i mezzi pubblici, compresi i treni regionali. Il biglietto della durata di un mese, è valido da giugno a settembre.

L'iniziativa nasce per ridurre l'impatto dell'aumento del costo della benzina per gli automobilisti, facendo crescere più possibile il numero di cittadini che utilizzano i mezzi pubblici per ridurre l'inquinamento. Usare i mezzi pubblici, dunque, per andare al lavoro, ma anche per turismo o per visitare la città. Per ora in Germania si parla di successo. Più di 31 milioni di biglietti venduti e un aumento del 40% del trasporto su rotaia da giugno 2019.

In Spagna, invece, il governo Sanchez ha annunciato il rimborso totale degli abbonamenti dei treni a breve e media distanza delle ferrovie pubbliche. Dal 1.º settembre al 31 dicembre. E in Italia? Questi modelli sono importanti anche a Roma, come detto dal sindaco Gualtieri, che ha parlato di cultura del trasporto pubblico. L'esempio virtuoso in Italia è però quello di Genova, dove l'amministrazione ha sperimentato per quattro mesi la gratuità di ascensori, funicolari e cremagliera, mentre la metropolitana è stata gratuita dalle dieci alle 16 e dalle venti alle 22.

La sperimentazione terminata a marzo 2022, ma per i buoni risultati visti si è deciso di prolungarla fino al 31 luglio. Il Paese con più auto circolanti in Europa? Come abbiamo detto in Lussemburgo da due anni ha reso i mezzi pubblici gratuiti per tutti. Ma a dire il vero, per il momento in Lussemburgo non si sono visti grandi risultati.

Il numero delle auto in giro non è diminuito e pare non succederà neanche in futuro. Queste iniziative, a detta di molti, non sarebbero sufficienti perché oltre al sostegno economico si deve puntare a rendere i mezzi pubblici come un'alternativa più interessante rispetto alle auto, con nuovi servizi e magari nuove tratte. Insomma, viaggiare gratis sui mezzi pubblici potrebbe essere realtà, ma potrebbe non bastare a ridurre le emissioni di CO2 nelle nostre città.

Bisogna investire su condizioni che possano contribuire alla creazione di una cultura del trasporto per avere città sempre più sostenibili.