Il video dove De Niro dà il due di picche a Federer

In una divertente clip pubblicata qualche ora fa su Youtube, compaiono insieme due mostri sacri di sport e cinema: da una parte Roger Federer, 40enne tennista da 20 slam, dall'altra parte Robert De Niro, 78 anni, due volte premio Oscar. Federer cerca di convincere - in una videochiamata ormai presenza fissa della pandemia - l'attore americano a scegliere la Svizzera come location di un film. Ci sono splendidi paesaggi, montagne, sole, magnifiche Spa, villaggi adorabili, dice l'atleta: un paradiso. Manca, però, una cosa fondamentale per un interprete del calibro di De Niro. Meglio rivolgersi al tranquillo collega Tom Hanks...