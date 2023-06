"50 ore in Lamborghini": la folle sfida del web che finisce in tragedia

I giovani youtuber si filmano dentro l'auto per una challenge sui social: la sfida è trascorrere 50 ore dentro una Lamborghini. Il gruppo di 20enni, molto noti sul web per le loro sfide estreme, avevano deciso di noleggiare l'auto di lusso ma la loro corsa è terminata via di Macchia Saponara, nel quartiere romano di Casal Palocco. Qui, nell'incidente tra la Lamborghini e un'altra vettura, ha perso la vita il piccolo Manuel, bimbo di soli 5 anni. Ferite gravemente, ma non in pericolo di vita, la madre e la sorellina.

Seguiranno accertamenti sulla velocità per chiarire la dinamica dell'impatto e si cercherà anche di capire se lo schianto possa essere stato causato da una distrazione alla guida per via dell'uso di telefonini o videocamere.

