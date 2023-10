Video porno con la faccia di Giorgia Meloni: la premier fa causa e chiede 100mila euro di danni

Tutto falso. Quel volto era il frutto di una manipolazione grafica al computer, un copia e incolla finito su un sito americano di video pornografici. Il viso è quello di Giorgia Meloni, ovviamente ignara di tutto, il corpo di vere attrici hard. La premier Giorgia Meloni ha chiesto 100mila euro di risarcimento danni da devolvere in beneficenza a sostegno delle donne vittime di violenza, nell'ambito del processo in corso al tribunale di Sassari che vede la presidente del Consiglio parte civile contro due imputati, padre e figlio, accusati di diffamazione dopo aver pubblicato su un sito internet pornografico statunitense dei video contraffatti apponendo il volto della premier sui corpi dei protagonisti di scene hard.

L'eventuale risarcimento da versare nel fondo nazionale del ministero dell'Interno a sostegno delle donne vittime di violenza "è una cifra simbolica", spiega l'avvocata di parte civile, Maria Giulia Marongiu, che tutela Giorgia Meloni. "È un messaggio rivolto a tutte le donne vittime di questo genere di soprusi a non avere paura di denunciare. Vuole contribuire alla tutela delle vittime, donne che, spesso inconsapevolmente, sono l'obiettivo di questo genere di reati", chiarisce il legale.

I due imputati sassaresi di 73 e 40 anni, chiamati a giudizio diretto dalla pm Maria Paola Asara con l'accusa di diffamazione, saranno giudicati con due riti differenti: il loro avvocato difensore, Maurizio Serra, ha chiesto la messa alla prova per il padre, e il giudice Paolo Bulla deciderà a riguardo il 25 marzo. Il figlio seguirà invece il rito ordinario e il dibattimento si aprirà il 19 marzo, davanti alla giudice Monia Adami.

Secondo le indagini condotte dalla polizia postale di Sassari, l'autore delle contraffazioni sarebbe il 40enne, mentre il padre è stato citato a giudizio in quanto titolare dell'utenza telefonica utilizzata per la pubblicazione dei video. In seguito a una segnalazione arrivata direttamente da Roma, la polizia postale aveva avviato le indagini nel 2020. E tramite il nickname utilizzato sul sito internet, gli agenti sono risaliti all'utenza telefonica da cui erano partiti i dati e sono riusciti ad identificare i presunti autori dei video. Secondo le accuse, il 40enne, il cui appartamento era stato anche perquisito, aveva modificato dei filmati pornografici e, utilizzando alcuni software specifici per la manipolazione grafica dei video, aveva apposto il volto di Giorgia Meloni sui corpi delle attrici hard. I video sono rimasti in rete parecchi mesi, raccogliendo milioni di visualizzazioni in tutto il mondo.

