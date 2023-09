Col suv in contromano sulla tangenziale: "Stava finendo la benzina". Il video

L'auto ripresa in corsa mentre percorre al contrario la corsia di destra: gli autori, già identificati, volevano raggiungere la stazione di servizio più vicina alle loro spalle

Un Suv in contromano sulla tangenziale di Napoli. Il video ha dell'incredibile ed è diventato in poco tempo virale sui social. Il deputato di Alleanza Verdi Sinistra Francesco Emilio Borrelli lo ha diffuso sulla propria pagina Facebook, commentando: "Identificati conducente e occupanti del Suv in retromarcia sulla Tangenziale: 'Stava finendo la benzina'. Incredibile, nessun arresto e nemmeno il sequestro del veicolo. Questo permissivismo ci sta portando alla catastrofe", ha scritto il deputato.

Perché il Suv andava in contromano

"Avevano seminato il panico sulla Tangenziale di Napoli andando in retromarcia con un SUV. Gli occupanti dell’auto e protagonisti di un video pubblicato su Tik Tok, denunciato dal deputato dell’alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli, sono ora stati identificati", annuncia Borrelli.

"Quando i membri della squadra d’emergenza di Tangenziale Spa si sono avvicinati all’auto ed hanno individuato all’interno tre persone, tutte di nazionalità rumena, gli occupanti sembravano poco lucidi e hanno spiegato che avevano quasi finito il carburante e volevano raggiungere la stazione di servizio più vicina alle loro spalle, scrive il deputato.

"Ci aspettavamo che la denuncia si concludesse in bel altro modo - ha spiegato Borrelli- E se avessero provocato un incidente, ammazzato qualcuno, provocato una strage? Questo clima di permissivismo ci sta portando alla catastrofe, le strade si stanno affollando di delinquenti, criminali, folli e irresponsabili che a ogni modo se la cavano sempre o comune con poco. Neanche questa volta nessun arresto e nemmeno il sequestro del veicolo. Ma è uno scherzo?".

